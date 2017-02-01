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К марту чиновники подготовят план благоустройства Южно-Сахалинска

К марту чиновники подготовят план благоустройства Южно-Сахалинска

Олег Кожемяко вывез своих подчиненных на экскурсию по островной столице

Многие поручения, данные Олегом Кожемяко руководителям структурных подразделений Южно-Сахалинска ещё в 2016 году, по-прежнему остаются не исполненными. Речь идет о реализации планов по благоустройству областного центра, сообщает пресс-служба правительства островного региона. 

Чтобы иметь полное представление о том, в каком состоянии находится город, глава региона Олег Кожемяко устроил «экскурсию» для чиновников по основным «достопримечательностям» областного центра. В одном автобусе собрались мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, представители управления архитектуры и градостроительства, строительного надзора, департаментов городского хозяйства и землепользования. По пути следования транспорта в окне мелькают фасады домов самых разных цветов, не сочетающихся между собой, соседствующие с полуразрушенными строениями.

- Я хочу, чтобы вы, наконец, вышли из своих кабинетов, и воочию увидели, что сегодня представляет областной центр. Ситуация с благоустройством в городе близка к чрезвычайной. Системной работы по улучшению внешнего облика Южно-Сахалинска нет. Он совсем не похож на столицу островной области. Крайне не ухоженный, с отсутствием единого архитектурного стиля. Фасады домов обезображивают эстетический вид города, - сказал участникам поездки губернатор Олег Кожемяко.

Как пояснил руководитель агентства архитектуры и градостроительства области Семен Вялкин, давая разрешение строителям на применение того или иного цвета в покраске фасадов, в первую очередь учитывался единый композиционный стиль.

- Сейчас мы едем по проспекту Мира. Где тут единый художественный стиль, где вкус? Рядом с ядовито - красными домами соседствуют зеленые и оранжевые, тут же покосившееся синие заборы и полуразрушенные бараки. Я могу оценить работу архитектора как неудовлетворительную. Необходимо кардинально менять ситуацию. Времени на раскачку я больше не дам, - сказал Олег Кожемяко.

Как пояснил мэр областного центра Сергей Надсадин, меры по улучшению благоустройства уже приняты.

- В настоящее время продумываются детали по преобразованию города, цветовой гаммы, архитектурного стиля. Этим летом новый облик обретут почти полсотни домов. Не оставим без внимания беспорядочно развешанные афиши и рекламные баннеры на заборах и фасадах, - доложил Сергей Надсадин.

Много замечаний губернатор высказал по поводу обустройства строительных площадок и потребовал ужесточить требования к их содержанию. Многие из них не просто не облагорожены, но и опасны для горожан.

Поездка по улицам города длилась три часа. По итогам Олег Кожемяко поручил городской администрации предоставить пообъектный график мероприятий по ремонту фасадов зданий, демонтажу рекламных конструкций, строительству и замене заборов, обустройству объектов незавершенного строительства, благоустройству территорий. План работ должен быть готов к 1 марта 2017 года.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:22 0
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Комментарии
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 16:33
Времени на раскачку я больше не дам, - сказал Олег Кожемяко.
План работ должен быть готов к 1 марта 2017 года.
Если план будет составляться практически месяц(!)
Олег Николаевич сколько времени потребуется на его реализацию,так без раскачки?
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+5
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 17:42
PATRO,
главное-есть "план"!
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+3
924188
Написано сегодня, в 16:34
Очередное балабольство. Сколько раз уже возили этих чиновников по улицам, сколько указаний губер раздал, а толку то. Пусть возьмет и спросит за свои предыдущие указания, тогда сразу появятся претенденты на увольнение.
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+2
Igor71
Написано сегодня, в 16:51
А что это он ехал на служебном автобусе? Лучше бы проехал на общественном транспорте. Вот тогда он совсем бы ужаснулся.
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+2
senchick
Написано сегодня, в 17:26
Чой он тычет своим пальчиком в район моего дома?
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+2
lina6755
Написано сегодня, в 17:38
Пешочком бы прошлись,особенно по пр.Мира,от Пуркаева до Больничной да по тротуару,засыпанному солью,класс!!!!!!! Идти совершенно невозможно,мамаши с колясками еле ползут,издевательство полнейшее.
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 17:44
"а вот здесь пиво хорошее,я там был..."
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+2
Online
Сергей Михалев Online
Написано сегодня, в 18:26
какие одухотворенные лица у парней из администрации , как внимательно смотрят за направлением пальца босса )))) первый напуган , у второго тоска в глазах ... , работали же без плана с раскачкой и вот опять )))))))))))))))
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