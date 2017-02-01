К марту чиновники подготовят план благоустройства Южно-Сахалинска

Многие поручения, данные Олегом Кожемяко руководителям структурных подразделений Южно-Сахалинска ещё в 2016 году, по-прежнему остаются не исполненными. Речь идет о реализации планов по благоустройству областного центра, сообщает пресс-служба правительства островного региона.

Чтобы иметь полное представление о том, в каком состоянии находится город, глава региона Олег Кожемяко устроил «экскурсию» для чиновников по основным «достопримечател ьностям» областного центра. В одном автобусе собрались мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, представители управления архитектуры и градостроительст ва, строительного надзора, департаментов городского хозяйства и землепользования . По пути следования транспорта в окне мелькают фасады домов самых разных цветов, не сочетающихся между собой, соседствующие с полуразрушенными строениями.

- Я хочу, чтобы вы, наконец, вышли из своих кабинетов, и воочию увидели, что сегодня представляет областной центр. Ситуация с благоустройством в городе близка к чрезвычайной. Системной работы по улучшению внешнего облика Южно-Сахалинска нет. Он совсем не похож на столицу островной области. Крайне не ухоженный, с отсутствием единого архитектурного стиля. Фасады домов обезображивают эстетический вид города, - сказал участникам поездки губернатор Олег Кожемяко.

Как пояснил руководитель агентства архитектуры и градостроительст ва области Семен Вялкин, давая разрешение строителям на применение того или иного цвета в покраске фасадов, в первую очередь учитывался единый композиционный стиль.

- Сейчас мы едем по проспекту Мира. Где тут единый художественный стиль, где вкус? Рядом с ядовито - красными домами соседствуют зеленые и оранжевые, тут же покосившееся синие заборы и полуразрушенные бараки. Я могу оценить работу архитектора как неудовлетворител ьную. Необходимо кардинально менять ситуацию. Времени на раскачку я больше не дам, - сказал Олег Кожемяко.

Как пояснил мэр областного центра Сергей Надсадин, меры по улучшению благоустройства уже приняты.

- В настоящее время продумываются детали по преобразованию города, цветовой гаммы, архитектурного стиля. Этим летом новый облик обретут почти полсотни домов. Не оставим без внимания беспорядочно развешанные афиши и рекламные баннеры на заборах и фасадах, - доложил Сергей Надсадин.

Много замечаний губернатор высказал по поводу обустройства строительных площадок и потребовал ужесточить требования к их содержанию. Многие из них не просто не облагорожены, но и опасны для горожан.

Поездка по улицам города длилась три часа. По итогам Олег Кожемяко поручил городской администрации предоставить пообъектный график мероприятий по ремонту фасадов зданий, демонтажу рекламных конструкций, строительству и замене заборов, обустройству объектов незавершенного строительства, благоустройству территорий. План работ должен быть готов к 1 марта 2017 года.