К марту чиновники подготовят план благоустройства Южно-Сахалинска
Олег Кожемяко вывез своих подчиненных на экскурсию по островной столице
Многие поручения, данные Олегом Кожемяко руководителям структурных подразделений Южно-Сахалинска ещё в 2016 году, по-прежнему остаются не исполненными. Речь идет о реализации планов по благоустройству областного центра, сообщает пресс-служба правительства островного региона.
Чтобы иметь полное представление о том, в каком состоянии находится город, глава региона Олег Кожемяко устроил «экскурсию» для чиновников по основным «достопримечател
- Я хочу, чтобы вы, наконец, вышли из своих кабинетов, и воочию увидели, что сегодня представляет областной центр. Ситуация с благоустройством в городе близка к чрезвычайной. Системной работы по улучшению внешнего облика Южно-Сахалинска нет. Он совсем не похож на столицу островной области. Крайне не ухоженный, с отсутствием единого архитектурного стиля. Фасады домов обезображивают эстетический вид города, - сказал участникам поездки губернатор Олег Кожемяко.
Как пояснил руководитель агентства архитектуры и градостроительст
- Сейчас мы едем по проспекту Мира. Где тут единый художественный стиль, где вкус? Рядом с ядовито - красными домами соседствуют зеленые и оранжевые, тут же покосившееся синие заборы и полуразрушенные бараки. Я могу оценить работу архитектора как неудовлетворител
Как пояснил мэр областного центра Сергей Надсадин, меры по улучшению благоустройства уже приняты.
- В настоящее время продумываются детали по преобразованию города, цветовой гаммы, архитектурного стиля. Этим летом новый облик обретут почти полсотни домов. Не оставим без внимания беспорядочно развешанные афиши и рекламные баннеры на заборах и фасадах, - доложил Сергей Надсадин.
Много замечаний губернатор высказал по поводу обустройства строительных площадок и потребовал ужесточить требования к их содержанию. Многие из них не просто не облагорожены, но и опасны для горожан.
Поездка по улицам города длилась три часа. По итогам Олег Кожемяко поручил городской администрации предоставить пообъектный график мероприятий по ремонту фасадов зданий, демонтажу рекламных конструкций, строительству и замене заборов, обустройству объектов незавершенного строительства, благоустройству территорий. План работ должен быть готов к 1 марта 2017 года.
План работ должен быть готов к 1 марта 2017 года.
Если план будет составляться практически месяц(!)
Олег Николаевич сколько времени потребуется на его реализацию,так без раскачки?
главное-есть "план"!