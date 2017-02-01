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На территории пяти районов Сахалинской области объявлена опасность схода лавин

На территории пяти районов Сахалинской области объявлена опасность схода лавин

Особо осторожными спасатели просят быть 10 февраля

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 10 февраля на территории Невельского, Холмского, Макаровского, Смирныховского и Александровск-Сахалинского районов возможен сход одиночных лавин.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует:

  • При передвижении по горной местности следует использовать хорошо залесенные склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа (водоразделы).
  • Если лавина настигла, главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони и прикрыть нос и рот.
  • С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.
  • Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.
  • Кричать бесполезно, снег полностью поглощает все звуки, и ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, более трети человек, попавших в снежную лавину, выбираются самостоятельно.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

  • оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;
  • оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;
  • телефон для приёма MMS и SMS-сообщений с места ЧС – 8-924-496-52-05;
  • оперативный дежурный управления по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска – 72-30-20.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:39 0
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