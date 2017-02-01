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Около 125 южно-сахалинских школьников примут участие в музыкальном конкурсе «Преображение»

Около 125 южно-сахалинских школьников примут участие в музыкальном конкурсе «Преображение»

Прослушивания участников начнутся 1 марта

Конкурс ансамблей и оркестров народных и национальных инструментов «Преображение» состоится в Южно-Сахалинске. Организатором является детская школа искусств «Этнос». Проводится конкурс раз в два года.

Участие в творческом состязании примут четыре ансамбля корейских национальных инструментов, 25 ансамблей русских народных инструментов и один оркестр русских народных инструментов. Всего в конкурсе примут участие 125 детей, которых подготовили 28 преподавателей из четырех музыкальных школ и школ искусств областного центра: «ДШИ «Этнос», Центральной детской музыкальной школы, детских музыкальных школ: №1 и №5.

Конкурсные прослушивания начнутся 1 марта в 11:00 в зале детской школы искусств «Этнос», по адресу Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, 30-А, тел.22-02-90, 44-07-23. Гала-концерт и награждение участников конкурса состоится 4 марта в 16:00 в зале Государственного бюджетного учреждения культуры «Сахалинский областной художественный музей» (вход свободный).

По условиям конкурса в состав ансамблей могут входить не только ученики, но и преподаватели учебно-творческих коллективов. Выступления участников будут оцениваться по четырем группам:

  • однородные ансамбли (баян, аккордеон);
  • однородные ансамбли (струнные) до 4-х участников включительно;
  • однородные ансамбли (струнные, корейские ударные) свыше 4-х участников;
  • смешанные ансамбли (оркестры).

Программа участников конкурса будет состоять не менее чем из двух разнохарактерных высокохудожественных произведений народной, классической или современной музыки. Жюри конкурса оценит исполнительское искусство, технику исполнения и уровень сложности исполняемой программы, художественную выразительность и сценическую культуру участников, сообщает руководство школы искусств «Этнос».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:05 +1
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