Сахалинка заняла четвертое место на первенстве России по легкой атлетике

В Новочебоксарске завершилось первенство России по легкой атлетике в помещении. На беговую дорожку и в секторы по прыжкам вышли юниоры и юниорки до 20 лет. Среди участников этих состязаний были члены сборной команды Сахалинской области.

Успешнее всех из островных спортсменов выступила Александра Толстихина. На дистанции 1500 метров она заняла четвертое место (4.34,91 секунды), а в беге на 800 метров – девятнадцатое (2.15,51 секунды). Причем, на обеих дистанциях Александра обновила личные рекорды.

Кристина Титаева заняла 14-е место в беге на 60 метров (7,90 секунды) и 35-е – на 200 метров (26,20 секунды; личный рекорд). У Анастасии Большаковой – 38-е место на двухсотметровке (26,39 секунды; личный рекорд).

Софья Коротынская показала 16-й результат в беге на 400 метров (58,69 секунды). Павел Грищенко был 25-м в беге на 60 метров (7,18 секунды) и 28-м – на 200 метров (22,97 секунды). Родион Фоменко пробежал 60 метров за 7,26 секунды (32-е место), 200 метров – за 23,06 секунды (личный рекорд; 36-е место). У Данила Мордовцева – 17-е место в беге на 2000 метров с препятствиями (6.33,85).

- В командном зачете среди представителей I лиги наша сборная заняла девятое место, - подвел итоги соревнований старший тренер сборной команды островного региона Алексей Жижикин.

Добавим, что Родион Фоменко представлял Холмск, Данил Мордовцев – Корсаков, Александра Толстихина, Кристина Титаева, Анастасия Большакова, София Коротынская и Павел Грищенко – Южно-Сахалинск, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики областного центра.