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На Сахалин прибыли специалисты по животноводству из Алтайского края

На Сахалин прибыли специалисты по животноводству из Алтайского края

Они проведут семинар по разведению крупного рогатого скота и внедрению трансплантации эмбрионов в животноводстве

На Сахалин прибыли специалисты по животноводству из Алтайского края. В составе делегации генеральный директор ОАО «Барнаульское» по племенной работе и директор ООО «Ассоциация МясПлем Алтая» Владимир Плешаков, директор ООО «Колос» Сергей Бенслер и генеральный директор ООО «Лебяжье» Евгений Егоров.

В 2016 году между хозяйствами Сахалина и Алтайского края было налажено активное сотрудничество, в рамках которого в островной регион доставлено более четырехсот голов скота герефордской и казахской белоголовой пород. 20 голов чистокровных бычков-производителей - из ООО «Лебяжье», 120 телок - из ООО «Колос». В «Барнаульском» в рамках племенной работы приобретено более тысячи доз семени быков-производителей герефордской и абердин-ангусской пород.

- В животноводстве Алтайского края мясное скотоводство определено одним из основных приоритетов. ООО «Ассоциация МясПлем Алтая», является центром, который оказывает хозяйствам профессиональную помощь в подборе и реализации племенных животных и внедрении самых современных технологий, - рассказала Елена Страковская, начальник управления племенного животноводства профильного агентства Сахалинской области.

Сегодня Владимир Плешаков и руководители ведущих племенных предприятий Алтая проведут в агентстве ветеринарии и племенного животноводства семинар с зооветеринарными специалистами по разведению крупного рогатого скота и внедрению трансплантации эмбрионов в животноводстве. Также гости области посетят АО «Комсомолец», АО «Корсаковский», СПК «Соколовский», ООО «АПИС», увидят, как адаптировался к сахалинским условиям скот, завезенный из их хозяйств, и поделятся с островными специалистами опытом в организации содержания, кормления и разведения крупного рогатого скота мясного направления продуктивности.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:42 0
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Комментарии
Сахалинка
Написано сегодня, в 10:04
Все кто-то приезжает, опыт перенимают, что-то типа деоается, а итог какой? У нас в Корсакове местное молоко пропало, курей наших Сахалинских я так и не видела в продаже, а они уже успели подорожать на 20 руб., а теперь и яйца пропали. Кошмар
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0
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:18
вот в чем смысл то, навезли коров, кур, понастроили всего, такие бабки вбухали, а где продукция то?! ГДЕ!?! кур нет, яйца нет, молока нет! очередная показуха была?!
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:53
Masenkaya,
воды нет...растительности нет..планета Шелезяка.))))))))))
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0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:54
Добрый человек,
вот скоро так и будет!
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0
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 12:12
Masenkaya,
Вот заведешь свое хозяйство курей, коров, свиней и все у тебя будет. Гектар вон бесплатно дают, бери да пользуйся.
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