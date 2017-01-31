Они проведут семинар по разведению крупного рогатого скота и внедрению трансплантации эмбрионов в животноводстве

На Сахалин прибыли специалисты по животноводству из Алтайского края. В составе делегации генеральный директор ОАО «Барнаульское» по племенной работе и директор ООО «Ассоциация МясПлем Алтая» Владимир Плешаков, директор ООО «Колос» Сергей Бенслер и генеральный директор ООО «Лебяжье» Евгений Егоров.

В 2016 году между хозяйствами Сахалина и Алтайского края было налажено активное сотрудничество, в рамках которого в островной регион доставлено более четырехсот голов скота герефордской и казахской белоголовой пород. 20 голов чистокровных бычков-производителей - из ООО «Лебяжье», 120 телок - из ООО «Колос». В «Барнаульском» в рамках племенной работы приобретено более тысячи доз семени быков-производителей герефордской и абердин-ангусской пород.

- В животноводстве Алтайского края мясное скотоводство определено одним из основных приоритетов. ООО «Ассоциация МясПлем Алтая», является центром, который оказывает хозяйствам профессиональную помощь в подборе и реализации племенных животных и внедрении самых современных технологий, - рассказала Елена Страковская, начальник управления племенного животноводства профильного агентства Сахалинской области.

Сегодня Владимир Плешаков и руководители ведущих племенных предприятий Алтая проведут в агентстве ветеринарии и племенного животноводства семинар с зооветеринарными специалистами по разведению крупного рогатого скота и внедрению трансплантации эмбрионов в животноводстве. Также гости области посетят АО «Комсомолец», АО «Корсаковский», СПК «Соколовский», ООО «АПИС», увидят, как адаптировался к сахалинским условиям скот, завезенный из их хозяйств, и поделятся с островными специалистами опытом в организации содержания, кормления и разведения крупного рогатого скота мясного направления продуктивности.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области