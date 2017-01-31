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«Виктория» и «Импульс» продолжат борьбу за кубок Сахалина по настольному теннису

«Виктория» и «Импульс» продолжат борьбу за кубок Сахалина по настольному теннису

За путевки в III лигу чемпионата выступили шесть команд

В Южно-Сахалинске состоялись игры клубного чемпионата Сахалинской области по настольному теннису среди команд IV лиги. Соревнования прошли в спортивном зале «ЭПЛ». За две путевки в III лигу борьбу вели южно-сахалинские команды «Виктория», «Браво», «Торнадо», «Чайзер» и «Кристалл», а также холмский «Импульс».

Фаворитом четвертой лиги стала команда «Виктория», которая показала хорошие бойцовские качества и уверенно одержала пять побед над своими соперниками. 10 очков принесли спортсменам «Виктории» не только первое место, но и возможность играть в III дивизионе. Отличную игру показали Вячеслав Вон, Юрий Сон, Игорь Ха и Юрий Ким. 

Вторую путевку в лигу рангом выше завоевала команда «Импульс» в составе Алика Кима, Владимира Юрьева, Николая Лахмытко, Александра Вакуленко, Олега Бахметьев. В очном споре они уступили лишь победителям турнира.

Тройку призеров с тремя результативными встречами замкнул «Чайзер». В составе сборной бронзовые медали завоевали Владимир Брынцев, Эйлад Айтбаев и Ким Ден Ху.

Четвертое место заняли теннисисты клуба «Торнадо». Пятую строчку турнирной таблицы заняла команда «Браво», сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:55 0
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