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Нехватку куриного яйца на Сахалине устранят за счет поставок из других регионов
foodandhealth.ru

Нехватку куриного яйца на Сахалине устранят за счет поставок из других регионов

Сегодня в островной регион доставлена партия объемом 210 тысяч яиц

В ближайшее время дефицит куриного яйца на рынке области должен быть ликвидирован. В настоящее время он составляет около 50 тысяч штук в сутки. Срочно обеспечить жителей области продуктом питания первой необходимости потребовал Олег Кожемяко от руководителей двух региональных ведомств, курирующих сельское хозяйство, торговлю и продовольствие, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона. 

В последние несколько недель в торговле Сахалинской области стала ощущаться нехватка куриного яйца. В дефиците самая популярная и доступная по цене продукция - столовое яйцо первой категории и диетическое. Как выяснилось в ходе рабочего совещания с участием губернатора, причиной тому стала начавшаяся модернизация двух цехов птицефабрики «Островной». В результате предприятие, чья доля на рынке составляет 85 процентов, значительно снизило объемы производства. Например, в январе птицефабрика выпустила 8,2 миллиона яиц. Годом ранее этот показатель составлял 9,8 миллиона. План февраля 2017 года – 6,6 миллиона яиц (февраль 2016 года – 10,2 миллиона). Остальные местные предприятия оперативно ликвидировать возникший дефицит не в состоянии. Все эти факторы привели к созданию дефицита продукта первой необходимости.

Следует отметить, что в 2016 году поставки в Сахалинскую область яйца из других регионов были практически прекращены. Сыграл свою роль тот факт, что сахалинская птицефабрика в последние годы стабильно наращивает объемы производства, расширяет линейку продукции, а также с 2013 года до января 2017 не повышала цены на столовое яйцо.

- Вам следовало заранее спрогнозировать эту ситуацию и принять необходимые меры, - свой упрек Олег Кожемяко адресовал главам ведомств - сельскохозяйственного и торгового. – Но вы этого не сделали. Не предусмотрели замещение выпадающих объемов продукции поставками из других регионов по приемлемой цене. И сегодня жители области справедливо возмущаются, что дешевого яйца в продаже нет, зато дорогую продукцию с различными добавками можно купить без проблем.

По словам министра сельского хозяйства Михаила Кузьменко, птицефабрика «Островная» с 7 февраля прекратит выпуск дорогих видов яйца, чтобы производить более доступный продукт.

- Также предприятие увеличит объемы реализации яйца столового первой категории через свою торговую сеть, - сказал Михаил Кузьменко. - Благодаря отсутствию дополнительных надбавок в магазинах птицефабрики оно стоит максимально дешево – 58 рублей за десяток. Эта мера позволит снизить средние цены на эту продукцию на местном рынке.

В свою очередь областное министерство торговли и продовольствия организовало поставки яйца из других регионов страны – Хабаровского и Красноярского краев, Кемеровской области.

- В Сахалинскую область за прошлую неделю уже завезено 958 тысяч штук, - сообщила глава ведомства Инна Павленко. - Еще примерно столько же – находятся в пути. Сегодня ведется разгрузка партии объемом 210 тысяч яиц. Минимальная отпускная цена материковского яйца – 66 рублей. К ней следует прибавить торговую наценку 15 процентов плюс транспортные расходы. Разрыв между производством и потребностями рынка будет закрыт за счет поставок из-за пределов области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:37 0
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Комментарии
Online
Page85 Online
Написано сегодня, в 09:53
А так всё красиво начиналось
курятники, цыплятники, увеличение объёмов производства и прочие бла бла бла
по итогу: яйки с материка затянули
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+4
Online
Klukva_Vik Online
Написано сегодня, в 09:55
Так недавно был материал, что у нас нет проблем с яйцом! Что птицефабрика поставляет этот продукт в прежнем объеме!
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+7
Online
Елена Потапова Online
Написано сегодня, в 09:55
Как так? Буквально 1 февраля птицефабрика НЕ отставала по темпам производства от предыдущего года, а тут выясняется, что план в феврале чуть ли не вдвое меньше, в сравнении с 2016-м? Про привозные яйца даже говорить не хочется. Если их закупочная цена 66 руб., то только с торговой наценкой цена подскочит до 81. И это не считая транспортные расходы... На кой сахалинцам покупать ПРИВОЗНЫЕ яйца по такой цене, если свои, дорогие, всегда в продаже?
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+6
Ankaiztanka
Написано сегодня, в 10:09
Елена Потапова, действительно... + транспортные расходы = рублей по 90 будет десяток стоить... золотые яйца однако ??
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+2
Online
mymra_1 Online
Написано сегодня, в 13:24
Елена Потапова, Согласна с Вами! Тоже не вижу логики в обыкновенных привозных яйцах, которые будут стоить столько же, сколько и наши обогащенные полезными микроэлементами.
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0
Сахалинка
Написано сегодня, в 10:00
Офигеть можно, курей так и не видела где их продают, а теперь и яйца пропали.
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+6
Ankaiztanka
Написано сегодня, в 10:10
Сахалинка, я тоже ?????? но говорят вкусные очень.
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0
Online
Елена Потапова Online
Написано сегодня, в 10:50
Ankaiztanka, про завозные яйца: по цене они будут такими же, как и "Молодильные", "Деревенское" с Островной. Про кур сахалинских сказать ничего не могу. Тоже не пробовала. И пока не появятся в свободной продаже - пробовать не собираюсь) То, что вкусные, говорят все. Конечно, они должны отличаться от завозных хотя бы тем, что не ехали на остров размораживаясь-замораживаясь. Думаю, что бОльшую роль в формировании сознания сахалинцев по поводу качества островной курятины играет тот факт, что она "местная". Откуда нам, выросшим на привозном, знать, какая она должна быть на вкус, настоящая свежая птица? Всё относительно.
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+3
Ankaiztanka
Написано сегодня, в 10:56
Елена Потапова, это точно...
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0
Еще 7 комментариев
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:15
В Холмске яйца 100-125 рублей!!!! **** золотые что ли!?!
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+1
Совершенно_летняя
Написано сегодня, в 10:44
Угадайте регион поставщика с одного раза...
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+3
Ankaiztanka
Написано сегодня, в 10:57
Совершенно_летняя, амуркааааа!))))
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0
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Елена Потапова Online
Написано сегодня, в 11:00 Отредактированно сегодня, в 11:01
Совершенно_летняя, в статье говорится о Хабаровском и Красноярском краях и Кемеровской области. Да это и не важно, откуда. Другой разговор ЦЕНА и какого КАЧЕСТВА
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+1
Совершенно_летняя
Написано сегодня, в 11:02
Елена Потапова, недавно в статьях говорилось, что нехватки и вовсе нет. Поэтому не факт. Цена не будет низкой однозначно транспортировка и пр. сделают своё дело. Качество...тоже спорный вопрос.
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+2
Еще 1 комментарий
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senchick Online
Написано сегодня, в 11:14
Яйца, яйца... Проблему века нашли... тьфу...... лучше бы мост построили, либо Сахалинский тоннель достроили.... ТОРовцы называется....
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0
samkaKabana
Написано сегодня, в 11:34
В первую очередь капают на директора Птицефабрики - мол такой сикой..,не справляется., уже не первый камень в его сторону
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0
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Klukva_Vik Online
Написано сегодня, в 11:50
samkaKabana, директор не справляется))))) он яйца не несет))))
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+3
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Елена Потапова Online
Написано сегодня, в 12:26
samkaKabana, Ну так должны рассуждать только слабоумные. Директор (понятия не имею, кто он) знает, что потянет его производство, а что нет. Не уверена, что он добровольно производит невыгодные манипуляции на фабрике, которые вредят объемам. Проблема в том, что указ сверху поступил и его надо выполнять, а чем это может обернуться, командующих не волнует.
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+1
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:38
Елена Потапова, золотые слова. Мы пришли снова к вышеприказной экономике. Ничего хорошего из этого не выйдет.
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0
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EBIN Online
Написано сегодня, в 12:17
Не могут эту сраную птицефабрику в порядок привести ШТОЛЕ?
То рапортуют о расширении производства, а тут нехватка яиц, это как?
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0
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 13:43
Если привозные яйца будут на 10-15 рублей дороже и при этом цена на сахалинские яйца останутся прежними, то повторится ситуация, которая была с курами. Бабульки и прочие будут с ночи выстаивать очереди к киоскам птицефабрики, скупая по несколько десятков яиц за раз.
В остальных магазинах сахалинских яиц больше не будет.
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0
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:38
Кузовков Владимир, яйца уже сейчас отпускают по три картонки (90 шт.) в руки.
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+1
Дмитрий Власов
Написано сегодня, в 13:47 Отредактированно сегодня, в 13:48
Кожемяко,уезжай пожалуйста отсюда к себе обратно в Амурку,и твори там что хочешь,вы вредители самые настоящие,где вы там все разваливатьс и не работает,не приносите нам больше бед,итак все достало,что вы делаете...
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