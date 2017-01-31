Нехватку куриного яйца на Сахалине устранят за счет поставок из других регионов

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В ближайшее время дефицит куриного яйца на рынке области должен быть ликвидирован. В настоящее время он составляет около 50 тысяч штук в сутки. Срочно обеспечить жителей области продуктом питания первой необходимости потребовал Олег Кожемяко от руководителей двух региональных ведомств, курирующих сельское хозяйство, торговлю и продовольствие, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

В последние несколько недель в торговле Сахалинской области стала ощущаться нехватка куриного яйца. В дефиците самая популярная и доступная по цене продукция - столовое яйцо первой категории и диетическое. Как выяснилось в ходе рабочего совещания с участием губернатора, причиной тому стала начавшаяся модернизация двух цехов птицефабрики «Островной». В результате предприятие, чья доля на рынке составляет 85 процентов, значительно снизило объемы производства. Например, в январе птицефабрика выпустила 8,2 миллиона яиц. Годом ранее этот показатель составлял 9,8 миллиона. План февраля 2017 года – 6,6 миллиона яиц (февраль 2016 года – 10,2 миллиона). Остальные местные предприятия оперативно ликвидировать возникший дефицит не в состоянии. Все эти факторы привели к созданию дефицита продукта первой необходимости.

Следует отметить, что в 2016 году поставки в Сахалинскую область яйца из других регионов были практически прекращены. Сыграл свою роль тот факт, что сахалинская птицефабрика в последние годы стабильно наращивает объемы производства, расширяет линейку продукции, а также с 2013 года до января 2017 не повышала цены на столовое яйцо.

- Вам следовало заранее спрогнозировать эту ситуацию и принять необходимые меры, - свой упрек Олег Кожемяко адресовал главам ведомств - сельскохозяйстве нного и торгового. – Но вы этого не сделали. Не предусмотрели замещение выпадающих объемов продукции поставками из других регионов по приемлемой цене. И сегодня жители области справедливо возмущаются, что дешевого яйца в продаже нет, зато дорогую продукцию с различными добавками можно купить без проблем.

По словам министра сельского хозяйства Михаила Кузьменко, птицефабрика «Островная» с 7 февраля прекратит выпуск дорогих видов яйца, чтобы производить более доступный продукт.

- Также предприятие увеличит объемы реализации яйца столового первой категории через свою торговую сеть, - сказал Михаил Кузьменко. - Благодаря отсутствию дополнительных надбавок в магазинах птицефабрики оно стоит максимально дешево – 58 рублей за десяток. Эта мера позволит снизить средние цены на эту продукцию на местном рынке.

В свою очередь областное министерство торговли и продовольствия организовало поставки яйца из других регионов страны – Хабаровского и Красноярского краев, Кемеровской области.

- В Сахалинскую область за прошлую неделю уже завезено 958 тысяч штук, - сообщила глава ведомства Инна Павленко. - Еще примерно столько же – находятся в пути. Сегодня ведется разгрузка партии объемом 210 тысяч яиц. Минимальная отпускная цена материковского яйца – 66 рублей. К ней следует прибавить торговую наценку 15 процентов плюс транспортные расходы. Разрыв между производством и потребностями рынка будет закрыт за счет поставок из-за пределов области.