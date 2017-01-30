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Сахалинский врач провел сложную операцию в Южно-Курильске

Сахалинский врач провел сложную операцию в Южно-Курильске

У пациентки был диагностирован серьезный перелом бедра

Врач Сахалинской областной клинической больницы провел в Южно-Курильске сложную операцию. Помощь понадобилась пациентке, у которой ранее был диагностирован сложный перелом бедра. Специалисты стояли перед выбором: перевезти женщину на самолёте в Южно-Сахалинск или оперировать на месте. После консультаций было принято решение о поездке на Кунашир специалиста областной больницы.

- У меня всегда наготове кейс с набором инструментов, которые использую в подобных поездках. Сама операция длилась около трёх часов. Помогал мне коллега из Южно-Курильской районной больницы, - рассказал заведующий операционным отделением Евгений Дерябин. - Пациентке чуть больше 60 лет. Ещё около 10 дней она пробудет в стационаре. На полный процесс восстановления понадобится около четырёх месяцев.

Кроме оперативного вмешательства Евгений Дерябин провел осмотр еще нескольких пациентов, дал консультации по дальнейшей тактике лечения.

Выездная работа специалистов учреждения по районам области организована на постоянной основе. В ближайшее время с целью консультирования и отработки практических навыков в муниципальных образованиях региона начнут работу врачи по сосудистой хирургии под руководством главного специалиста по этому профилю Вячеслава Пашина, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:35 0
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Комментарии
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 15:46
Сенсация была бы ,если б это был не врач,а сантехник допустим!
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+4
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 16:02
PATRO, Аха "сенсацию" прям сделали. Я сначала подумала, что у нас на Сахалине такую СЛОЖНУЮ операцию ещё никто не делал. ))
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+2
Натали)))
Написано сегодня, в 16:14
PATRO, сейчас это можно уже приравнивать к сенсациям
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+1
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 16:00
Молодец!
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0
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