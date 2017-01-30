Сахалинский врач провел сложную операцию в Южно-Курильске

Врач Сахалинской областной клинической больницы провел в Южно-Курильске сложную операцию. Помощь понадобилась пациентке, у которой ранее был диагностирован сложный перелом бедра. Специалисты стояли перед выбором: перевезти женщину на самолёте в Южно-Сахалинск или оперировать на месте. После консультаций было принято решение о поездке на Кунашир специалиста областной больницы.

- У меня всегда наготове кейс с набором инструментов, которые использую в подобных поездках. Сама операция длилась около трёх часов. Помогал мне коллега из Южно-Курильской районной больницы, - рассказал заведующий операционным отделением Евгений Дерябин. - Пациентке чуть больше 60 лет. Ещё около 10 дней она пробудет в стационаре. На полный процесс восстановления понадобится около четырёх месяцев.

Кроме оперативного вмешательства Евгений Дерябин провел осмотр еще нескольких пациентов, дал консультации по дальнейшей тактике лечения.

Выездная работа специалистов учреждения по районам области организована на постоянной основе. В ближайшее время с целью консультирования и отработки практических навыков в муниципальных образованиях региона начнут работу врачи по сосудистой хирургии под руководством главного специалиста по этому профилю Вячеслава Пашина, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области.