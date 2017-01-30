Полицейские изъяли «сувенирные» патроны у жителя Южно-Курильска

В ходе проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической операции «Арсенал» сотрудниками отдела МВД России в Южно-Курильске был произведен осмотр квартиры 59-летнего местного жителя. Ранее оперативниками была получена информация, что указанный гражданин незаконно хранит у себя боеприпасы.

При осмотре жилища сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты 5 предметов, внешне схожие с патронами к оружию калибра 5,45 мм. Сам гражданин пояснил, что около трех лет назад нашел эти патроны и забрал их себе с целью изготовления сувениров.

Обнаруженное было изъято и направлено на исследование. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.