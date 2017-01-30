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Полицейские изъяли «сувенирные» патроны у жителя Южно-Курильска
farpost.ru

Полицейские изъяли «сувенирные» патроны у жителя Южно-Курильска

По словам, мужчины боеприпасы он хранит более трех лет

В ходе проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической операции «Арсенал» сотрудниками отдела МВД России в Южно-Курильске был произведен осмотр квартиры 59-летнего местного жителя. Ранее оперативниками была получена информация, что указанный гражданин незаконно хранит у себя боеприпасы.

При осмотре жилища сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты 5 предметов, внешне схожие с патронами к оружию калибра 5,45 мм. Сам гражданин пояснил, что около трех лет назад нашел эти патроны и забрал их себе с целью изготовления сувениров.

Обнаруженное было изъято и направлено на исследование. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:30 +1
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Прочее
боеприпасыпатроныбрелкисувениры
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Комментарии
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 15:44
Чем бы дитя не тешилась,лишь бы премию получить.
На ровном месте исполнения!Какие там антитерорестические учения,у нас вон какие "орлы"натасканные.
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+7
vladsakh
Написано сегодня, в 16:01
Дурдом. У меня на связке с ключами такой же, со времен службы в армии остался. Я что преступник что ли, сделав из отстреляного патрона брелок.
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+2
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 17:28
vladsakh, Во, к тебе тоже придут скоро. Ховайся или беги сдавай сам
.
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0
babaj
Написано сегодня, в 16:15
Чисто на показатели. Слышал даже полицейские своих знакомых уговаривают на сдачу оружейных причиндалов.Сдатчику ничего не будет,а полицейскому -благорасположение начальства. Расея всегда была известна дутыми показателями-хоть при Сталине,хоть при царе.
А у Анискиных показателей никогда не было,только порядок.)
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+1
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 17:27
Мдааа... Орлы, че. За пять патронов пять лет + галочка.
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0
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