новости
новости
Регистрация
На полигонах Сахалина началась одиночная подготовка стрелков-гранатометчиков РПГ-7В

На полигонах Сахалина началась одиночная подготовка стрелков-гранатометчиков РПГ-7В

Сборы военнослужащих продлятся четыре недели

В рамках сборов с гранатометчиками мотострелковых соединений Восточного военного округа (ВВО) на общевойсковых полигонах Бурятии, Сахалина, Еврейской автономной области, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев началась одиночная подготовка стрелков-гранатометчиков РПГ-7В.

В ходе теоретических и практических занятий военнослужащим предстоит изучить устройство и боевые возможности ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, а также выполнить упражнения учебных стрельб в светлое и темное время суток.

Для одиночной подготовки гранатометчиков мотострелковых подразделений ВВО выделено более 45 тыс. реактивных гранат. В текущем году увеличены на треть сроки проведения сборов, которые теперь продлятся четыре недели.

Всего в мероприятиях боевой подготовки примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих ВВО.

Источник: пресс-служба Восточного военного округа

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:12 +2
Другие статьи по темам
Люди
военные
Популярное на ASTV
Вооруженный преступник ограбил ювелирный магазин в Корсакове
Вооруженный преступник ограбил ювелирный магазин в Корсакове
Сахалинец стал фигурантом уголовного дела за видео голой бывшей жены в WhatsApp
Сахалинец стал фигурантом уголовного дела за видео голой бывшей жены в WhatsApp
Пешеходу стало плохо посреди дороги в Южно-Сахалинске
Пешеходу стало плохо посреди дороги в Южно-Сахалинске
Онлайн магазин наркотиков безнаказанно действует на Сахалине
Онлайн магазин наркотиков безнаказанно действует на Сахалине

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
kholmchanin
Написано сегодня, в 16:05
Эти ребята без работы никогда не останутся, завсегда
пригодятся...
Ответить
+1
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 16:22
Я бы тоже с удовольствием постреляла!
Ответить
0
Online
babaj Online
Написано сегодня, в 18:11
Сначала надо научиться стрелять из рогатки.
Когда-то уверенно сбивал из рогатки консервную 240-граммовую банку с 15-17 метров. 8 из 10.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинская область занимает 15-ое место в стране по показателям открытости бюджетных данных
Сахалинская область занимает 15-ое место в стране по показателям открытости бюджетных данных
Проект "Вольная ярмарка" запустили в Южно-Сахалинске
Проект "Вольная ярмарка" запустили в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru