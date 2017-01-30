Проект "Вольная ярмарка" запустили в Южно-Сахалинске

Движение «Вольные музыканты» запустило новый проект

"Вольная ярмарка". Ребята принимают от людей ставшие

ненужными вещи и организуют их продажу за низкую стоимость тем, кто находится в стесненных обстоятельствах. То, что не продается, распределяется бесплатно. Собранные средства «Вольные музыканты» направляют на развитие своей организации.

Единственное условие – вещи для «Вольной ярмарки» должны

быть чистыми и в хорошем состоянии.

Для того, чтобы ярмарка функционировала, нужен постоянный приток вещей. Поэтому «Вольные музыканты» обращаются к горожанам с предложением приносить для реализации на «Вольной

ярмарке» все, что для вас уже неактуально, начиная от бытовой техники и посуды, заканчивая одеждой, обувью, игрушками и книгами. Как считают «Вольные музыканты», дело это хорошее и нужное, во всяком случае, многим уже помогло.

Вещи на «Вольную ярмарку» принимаются ежедневно по вечерам.

Сама ярмарка работает по воскресеньям с 14 до 16 часов. Если вещей, которые вы готовы отдать на ярмарку, много, вам помогут их вывезти.