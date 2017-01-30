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Проект "Вольная ярмарка" запустили в Южно-Сахалинске

Проект "Вольная ярмарка" запустили в Южно-Сахалинске

Ненужные вещи горожан продадут по низким ценам или раздадут бесплатно

Движение «Вольные музыканты» запустило новый проект
"Вольная ярмарка". Ребята принимают от людей ставшие
ненужными вещи и организуют их продажу за низкую стоимость тем, кто находится в стесненных обстоятельствах. То, что не продается, распределяется бесплатно. Собранные средства «Вольные музыканты» направляют на развитие своей организации.
 
Единственное условие  – вещи для «Вольной ярмарки» должны
быть чистыми и в хорошем состоянии. 
 
Для того, чтобы ярмарка функционировала, нужен постоянный приток вещей. Поэтому «Вольные музыканты» обращаются к горожанам с предложением приносить для реализации на «Вольной
ярмарке» все, что для вас уже неактуально, начиная от бытовой техники и посуды, заканчивая одеждой, обувью, игрушками и книгами. Как считают «Вольные музыканты», дело это хорошее и нужное, во всяком случае, многим уже помогло. 
 
Вещи на «Вольную ярмарку» принимаются ежедневно по вечерам.
Сама ярмарка работает по воскресеньям с 14 до 16 часов. Если вещей, которые вы готовы отдать на ярмарку, много, вам помогут их вывезти. 
 
Подробности в группе в контакте.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:42 +2
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Комментарии
lvista
Написано сегодня, в 13:02
Классные ребята! Сколько добра в мир принесли!!!! Очень нравятся мне.
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+6
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 13:32 Отредактированно сегодня, в 13:34
Те кто на самом деле находятся в стеснённых обстоятельствах, не брезгуют и возле помойки подобрать хорошую вещь и на свалке подбирают.
Классные ребята! Решили ихним "хлебом" поделиться для развития своей организации...((((
Бывает выставишь не плохую вещь смотришь через час её уже нет! Понятно не богач унёс... и без всяких заморочек и ярморочек.
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+1
Online
Владимир К Online
Написано сегодня, в 18:24
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^, кто их (стесненных этих) на свалку то пустит - там своя "мафия"...
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 13:36
Хорошая идея!...
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+1
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 16:23
Здорово!У меня столько детских вещей и обуви!
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+2
Online
Владимир К Online
Написано сегодня, в 18:22
Да-да-да кстати, часто вижу какие-то детские вещи например выкидывают почти новые.Ребенок родился, подрос, вещи лень куда-то девать - помойка ближе.А жаль.
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0
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