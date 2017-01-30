Проект "Вольная ярмарка" запустили в Южно-Сахалинске
Ненужные вещи горожан продадут по низким ценам или раздадут бесплатно
Движение «Вольные музыканты» запустило новый проект
"Вольная ярмарка". Ребята принимают от людей ставшие
ненужными вещи и организуют их продажу за низкую стоимость тем, кто находится в стесненных обстоятельствах. То, что не продается, распределяется бесплатно. Собранные средства «Вольные музыканты» направляют на развитие своей организации.
Единственное условие – вещи для «Вольной ярмарки» должны
быть чистыми и в хорошем состоянии.
Для того, чтобы ярмарка функционировала, нужен постоянный приток вещей. Поэтому «Вольные музыканты» обращаются к горожанам с предложением приносить для реализации на «Вольной
ярмарке» все, что для вас уже неактуально, начиная от бытовой техники и посуды, заканчивая одеждой, обувью, игрушками и книгами. Как считают «Вольные музыканты», дело это хорошее и нужное, во всяком случае, многим уже помогло.
Вещи на «Вольную ярмарку» принимаются ежедневно по вечерам.
Сама ярмарка работает по воскресеньям с 14 до 16 часов. Если вещей, которые вы готовы отдать на ярмарку, много, вам помогут их вывезти.
Подробности в группе в контакте.
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Классные ребята! Решили ихним "хлебом" поделиться для развития своей организации...((((
Бывает выставишь не плохую вещь смотришь через час её уже нет! Понятно не богач унёс... и без всяких заморочек и ярморочек.