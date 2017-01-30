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Сахалинская область занимает 15-ое место в стране по показателям открытости бюджетных данных
PolitRussia.com

Сахалинская область занимает 15-ое место в стране по показателям открытости бюджетных данных

Годом ранее островной регион находился на 67-ой строчке

Островной регион поднялся на 52 пункта в рейтинге федерального министерства финансов. Сейчас он занимает 15-ое место. Годом ранее Сахалинская область находилась на гораздо менее почетной 67-ой строчке. По показателю открытости бюджетных данных Сахалинская область лидирует в Дальневосточном федеральном округе. Такую информацию озвучила глава регионального министерства финансов Анна Харченко, докладывая губернатору Олегу Кожемяко об итогах работы ведомства.

Напомним, с руководителями органов исполнительной власти около года назад по решению главы области были заключены эффективные контракты. Они позволяют оценить работу руководителей ведомств в зависимости от достижения целевых показателей. В первую очередь во внимание принимается положение дел в курируемой отрасли, качество оказания услуг населению, управления бюджетными средствами.

По словам министра финансов Анны Харченко, установленное задание по мобилизации доходов ведомство перевыполнило в 3,6 раза. Вместо 1,4 миллиарда рублей в бюджет поступило более 5 миллиардов, администрируемых министерством. Эти средства получены за счет грамотного размещения на депозитах в коммерческих банках временно свободных денег областной казны.

Усилен государственный контроль за использованием бюджетных средств. В 2016 году сотрудники ведомства провели 71 проверку. Годом ранее их было всего 53.

- Проверками были охвачены средства в размере 17,9 миллиарда рублей, сообщила Анна Харченко. - В результате  выявлены нарушения на сумму 5,8 миллиарда. Такая эффективность проверочных мероприятий в Сахалинской области была достигнута впервые.

Олег Кожемяко итоги работы финансового ведомства одобрил. 

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:18 +1
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Комментарии
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Написано сегодня, в 14:18
ну и чего
ниче не сперли?
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