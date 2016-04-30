Адвокат водителя, сбившего семью на Пасху, считает 4,5 года колонии слишком жестоким наказанием

Защитник сахалинца, по чьей вине погиб один ребенок, ослеп другой и прикована к кровати их мать, обжаловал решение суда

Адвокат водителя, сбившего на Пасху семью южносахалинцев, требует смягчить приговор для своего подзащитного, считая наказание слишком жестоким. По его мнению, 4,5 года колонии общего режима для человека, который в пьяном виде убил одного ребенка, сделал инвалидом другого и приковал к кровати их мать, не соответствует степени вины.

Как считает защита водителя, преступление было совершено по неосторожности. Именно поэтому обвиняемый должен отбывать наказание в колонии-поселения, а не в исправительной колонии общего режима.

В апелляционной жалобе указано, что обвиняемого осудили по двум празным статьям УК РФ, то есть дважды за одно и тоже преступление. (Прим редакции: ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Также адвокат просит отказать семье потерпевших в удовлетворении гражданского иска и пересмотреть его заново - в гражданском иске содержатся требования денежной компенсации пострадавшим.

По мнению адвоката, не все позиции иска потерпевших обоснованы, на ознакомление с документами у защиты не было времени, а обвиняемый, соглашаясь с иском, думал, что признает вину, но не понимал, что признает финансовые требования.

Напомним, Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего холостого уроженца села Быков.

Установлено, что 30 апреля 2016 года, примерно в 23:00, ранее привлеченный к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, подсудимый вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. Пересекая проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, водитель совершил столкновение с автомобилем, двигающимся на зеленый свет, а также выезд на пешеходный переход, где сбил трех пешеходов (мать и двух малолетних дочерей).

В результате дорожно-транспортного происшествия одна из дочерей погибла, а ее сестре и матери причинен тяжкий вред здоровью.

Подсудимый с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.

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