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Адвокат водителя, сбившего семью на Пасху, считает 4,5 года колонии слишком жестоким наказанием

Адвокат водителя, сбившего семью на Пасху, считает 4,5 года колонии слишком жестоким наказанием

Защитник сахалинца, по чьей вине погиб один ребенок, ослеп другой и прикована к кровати их мать, обжаловал решение суда

Адвокат водителя, сбившего на Пасху семью южносахалинцев, требует смягчить приговор для своего подзащитного, считая наказание слишком жестоким. По его мнению, 4,5 года колонии общего режима для человека, который в пьяном виде убил одного ребенка, сделал инвалидом другого и приковал к кровати их мать, не соответствует степени вины.

Как считает защита водителя, преступление было совершено по неосторожности. Именно поэтому обвиняемый должен отбывать наказание в колонии-поселения, а не в исправительной колонии общего режима.

В апелляционной жалобе указано, что обвиняемого осудили по двум празным статьям УК РФ, то есть дважды за одно и тоже преступление. (Прим редакции: ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Также адвокат просит отказать семье потерпевших в удовлетворении гражданского иска и пересмотреть его заново - в гражданском иске содержатся требования денежной компенсации пострадавшим. 

По мнению адвоката, не все позиции иска потерпевших обоснованы, на ознакомление с документами у защиты не было времени, а обвиняемый, соглашаясь с иском, думал, что признает вину, но не понимал, что признает финансовые требования.

Напомним, Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего холостого уроженца села Быков

Установлено, что 30 апреля 2016 года, примерно в 23:00,  ранее привлеченный к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, подсудимый вновь сел  за руль в нетрезвом состоянии. Пересекая проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, водитель совершил столкновение с автомобилем, двигающимся на зеленый свет, а также выезд на пешеходный переход, где сбил трех пешеходов (мать и двух малолетних дочерей).

В результате дорожно-транспортного происшествия одна из дочерей погибла, а ее сестре и матери  причинен тяжкий вред здоровью.

Подсудимый с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.

В настоящее время деньги на первую пластическую операцию на лице потерявшей зрение Сони Курдюковой собраны, благодаря землякам. Но перед отлетом в Японию отец и дочь поедут в Хабаровск - 13 февраля девочку должны принять в МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Федорова. Специалисты должны решить - смогут ли помочь вернуть зрение 9-летней сахалинке.

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 16:37 +3
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Комментарии
Online
Armata77 Online
Написано вчера, в 16:40
Фамилию адвоката назовите пожалуйста
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+17
serega81
Написано вчера, в 18:39
Armata77, кулешов.а.и
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+3
Сергей Морозов
Написано вчера, в 21:54
Armata77, кажется просто ему чуть неверно назначили, вообще не удивительно что просят изоляции - поехать пьяным и не заметить троих человек на дороге.... Мало ли чего он еще не заметит, правда он кажется не хочет сидеть в плохих условиях...
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0
тосик
Написано вчера, в 21:56
serega81, ох, гнида и такой же адвокат фу-фу! говорят земля, им обоим аукнится
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0
AX9566
Написано вчера, в 16:52
Надеюсь после пересмотра этому упырю ещё и добавят
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+26
Ярославчик
Написано вчера, в 18:08
AX9566, я тоже на это надеюсь.
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+3
serega81
Написано вчера, в 18:18
AX9566, реальный случай из жизни.Дали человеку 4 года.Статья не серьезная,сокамерники говорят-пиши кассатку,много дали,требуй условки
Ну он написал.Суд пересмотрел,дал еще 2 года
.Ему говорят-судья вообще офигел,пиши еще
.Он-да ну вас нафиг,отсижу 6 а то еще добавят
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+3
senchick
Написано вчера, в 16:55
Правильно... Исключить 264прим1... А по 4 части 264 впаять максималку до 7-ми лет в общей колонии...
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+12
Добрый человек
Написано вчера, в 16:56
хоть убейте,ТАКИХ адвокатов я не понимаю...
По-моему,это уже тупо повёрнутый на бабле мозг...вернее мозжечок....
В целом я согласен,что 4,5 колонии - неправильно...9 грамм свинца и кусочек ватки с зелёнкой обойдутся государству и налогоплательщикам значительно дешевле.
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+15
Ankaiztanka
Написано вчера, в 17:52
Добрый человек, но он ведь за это деньги получает, он может быть сам не согласен с этим, но он должен доказать, что чёрное это белое иначе денег он не получит или получит мало
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0
lvista
Написано вчера, в 19:19
Добрый человек, на ватке с зеленкой тоже можно сыкономить
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+3
serega81
Написано вчера, в 19:49
Ankaiztanka, заметьте,адвокат государственный,не частник
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0
Еще 5 комментариев
KAK_TO_TAK
Написано вчера, в 17:00 Отредактированно вчера, в 17:00
знавал я одного адвоката нашего Сахалинского, 2 машины ему сожгли(дорогие) и по голове раз в тёмном подъезде настучали... такая вот у них работа-опасная!
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 17:27
KAK_TO_TAK, этот, видно, пешком ходит в светлое время...
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+7
varvar007
Написано вчера, в 17:33
Под Суд его народный,адвокатюшку этого
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+2
Скурихин Александр
Написано вчера, в 17:45
varvar007, За "Линчевание", с нашим сказочно дебильным законодательством к сожалению и народных судей посадят((((((((
А идея хорошая.
P.S. И на кой чёрт мараторий на смертную казнь ввели
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+3
varvar007
Написано вчера, в 18:06
Скурихин Александр, А адвокатюшка,за бабки готов на всё,мож он и зад свой подставит,за большие денюшки.Ничего людского у этого адвоката НЕТ ...Порожняковый тип.Неужели сами родители не осознают его вины.
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+2
Сергей Сергеевич
Написано вчера, в 17:35
Интересно , с такой работой удаётся спать спокойно?...
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+3
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано вчера, в 20:02
Сергей Сергеевич, Думаю да. У таких людей ни совести, ни страха. И водитель думаю не из простых смертных.
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−1
sakhpoisk
Написано вчера, в 17:52
Водителю расстрел положен. А адвоката на Колыму.
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+6
KissMe
Написано вчера, в 17:55
Адвоката на мыло! Человек без сердца! На его месте пожизненое просить надо, а он поселение захотел! Сволочь, а не адвокат!
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+3
AX9566
Написано вчера, в 18:24
KissMe, Просит прокурор
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+2
KissMe
Написано вчера, в 18:26
AX9566, Адвокат водителя, сбившего на Пасху семью южно-сахалинцев, требует смягчить приговор для своего подзащитного, считая наказание слишком жестоким....
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0
KissMe
Написано вчера, в 18:27
AX9566, Не просит, а требует
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0
Ярославчик
Написано вчера, в 18:11
Как вообще так можно рассуждать. Я считаю, что 4,5 года это очень и очень мало. Здесь и расстрела мало. Пусть сидит и платит пожизненно компенсацию родственникам. Сволочь.
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+6
Online
ritupe Online
Написано вчера, в 18:32
И хватает же совести!!!! Кроме матов и пожеланий всего самого наихудшего обоим слов нет.
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+2
lvista
Написано вчера, в 19:39
ritupe, есть и похуже работа....что уж теперь
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+3
Online
Mopsik Online
Написано вчера, в 18:42
А хо хо не хо хо? Адвакат вообще адекватный человек? То есть за то, что этот недочеловек лишил счастливой и нормальной жизни всю семью, он должен получить условно и чаек дома попивать? Он сам себя наказал!!!!!!! И это еще мало, что ему дали. Фиии
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+4
Dill
Написано вчера, в 18:47
Анально наказать адвокатишко
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0
багз-банни
Написано вчера, в 18:51
Нет слов!
И совести у этого адвоката тоже нет!
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+4
KsuKsu
Написано вчера, в 18:53
Надеюсь адвоката собьет такой же водятел
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+3
legkiy
Написано вчера, в 18:55
а по мне 4.5 года общего это очень мягко даже... тут 7 строгого надо паять чтобы другим не повадно было бухим за руль садиться и народ травмировать
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+6
Mari2016
Написано вчера, в 19:10
АСТВ! Когда будут известны итоги пересмотра дела, напишите пожалуйста! Интересно, чем дело кончится! Но в большенстве случаев после подачи апелляции, срок добавляют!
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0
Online
Reader Online
Написано вчера, в 20:47
Надеюсь общий заменят на строгий
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+4
Veronika1211
Написано вчера, в 20:59
Цинизм адвоката и его подзащитного вызывает оторопь... От такой наглости и ужасающей беспринципности мурашки по коже бегут... Это же надо - одного ребенка загнал в могилу, другую и мать сделал инвалидами - и при этом им еще хватает наглости требовать смягчения наказания!!!! Это уже даже не цинизм, это намного страшнее...
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+5
observer69
Написано вчера, в 21:33 Отредактированно вчера, в 21:33
Veronika1211, жаль тысячу нельзя поставить. Вы правы.
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+1
observer69
Написано вчера, в 21:31
Адекватный и порядочный адвокат отказался бы от такого подзащитного. Бабло, бабло, бабло... его расстрелять мало.
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+1
Olga_23
Написано вчера, в 22:54
observer69, вступивший в дело адвокат не имеет права просто так отказаться от оказания юридической помощи. Нужны основания.
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+3
Galina17
Написано вчера, в 21:38
За яйца обоих подвесить, твари
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0
agronom
Написано вчера, в 22:15
много дали а вот четвертовать такого водятла было бы самый раз и пусть живет уродец.
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0
Online
Nato4ka Online
Написано вчера, в 22:50
Как бы деньги заплаченные адвокату,боком ему не вышли.
Один дебил в пьяном угаре лишил жизни ребенка и двух других людей сделал калеками,а второй дебил его защищает!
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+1
ivanova25
Написано вчера, в 23:41
Сволочи, что водитель, что адвокат.
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0
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано вчера, в 23:49
mishanosov1994, Пшёл вон
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0
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано сегодня, в 00:01 Отредактированно сегодня, в 00:03
Он считает, и к с сожалению это его право - так считать...(((
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0
Online
Arisha Online
Написано сегодня, в 08:04
Откуда? Откуда деньги на АДВОКАТА?? а деньги на лечение -собирают земляки.
Я так полагаю просто папе и родственникам некогда заняться этим вплотную, ибо пытаются спасти то что ОСТАЛОСЬ от семьи. урод.

Народ пора на ПИКЕТ в защиту семьи, и чтоб этого упырая усадили на больший срок.
Гей парад отменили..дата свободня- можно собраться и пусть покажут на ТВ.
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0
vladsakh
Написано сегодня, в 08:10
Люди считают что адвокат не прав. Надо максимум добавить.
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0
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