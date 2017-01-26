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Сахалинцы - одни из немногих, кому доступен отдых на курорте
aotrf.ru

Сахалинцы - одни из немногих, кому доступен отдых на курорте

Островная область вошла в топ-десять регионов, где путевку могут купить на одну зарплату

Только в 9 регионах России на одну зарплату можно купить полноценную двухнедельную путевку в санаторий. К такому выводу пришла аналитическая служба Ассоциации оздоровительного туризма, проанализировав отношение средних зарплат в субъектах к средней стоимости путевки по стране.

Согласно данным аналитиков, речь идет о Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Москве, Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра и Тюменской области.

Жители 35 других регионов России могут позволить на 1 зарплату отдых в санатории не менее 1 недели. Например, средней зарплаты Республики Саха хватит на 13 дней в здравнице, Омской области – на 7 дней.

В среднем же по стране на одну зарплату можно провести 9 дней в санатории. Интересно, что среди субъектов РФ, средней зарплаты жителей которых не хватит даже на неделю санаторного отдыха, оказались крупнейшие курортные регионы, в том числе, Ставропольский край, Республика Крым и Алтай.

– К сожалению, сегодня польза оздоровительного отдыха для многих россиян неочевидна, в отличие от советского периода, когда отрасль процветала. Между тем, эффективность санаторно-курортного лечения доказана исследованиями ряда ученых на основе многолетних наблюдений. Так, например, специалисты в области восстановительной медицины отмечают, что в течение года после прохождения оздоровительной программы длительностью от 14 до 21 дня продолжительность одного «больничного» сокращается на 30-40 %, а затраты на лечение и лекарства снижаются примерно в 2-2,5 раза, – отметила Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма. – На наш взгляд, повысить доступность путевок в санатории для россиян можно, возложив часть заботы о гражданах на работодателей, мотивируя их, к примеру, дополнительными налоговыми льготами. Хотя, даже то, что сотрудники организаций будут реже болеть, само по себе является отличным стимулом для предприятий внедрять такие меры социальной поддержки своих сотрудников, – предложила она.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:42 0
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Комментарии
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 09:53
Добро пожаловать на курорты Сахалинской области!
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 09:59
это вы посчитали по зарплатам ПСО,мэрии и з/п на проектах?))
Умно,умно....
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+3
Натали)))
Написано сегодня, в 10:00
Я, наверное, не сахалинка
Что-то мне не доступны курорты на мою зарплату
Либо мало получаю, либо много хочу
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+6
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 10:03
Натали))),
- Вчера пошел в бухгалтерию разбираться, почему так мало начислили.
- Ну и что?
- Да все нормально. Просто я мало получаю.
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+5
Натали)))
Написано сегодня, в 10:04
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+2
Online
ToChtoDoktorPropisal Online
Написано сегодня, в 10:05
Это они ГВ назвали курортом? Так нам и там отдых уже не доступен, с нынешними ценами.
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0
MarySo
Написано сегодня, в 10:25
наверное в этот рейтинг не входят билеты до этого самого курорта....
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+1
natalya
Написано сегодня, в 10:36
Где моя большая зарплата?
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0
Ankaiztanka
Написано сегодня, в 11:30
А я на свою сейчашную зп (пособие по беременности и родам до 1.5 лет) могу съездить только до пригородного поесть шашлычков ))))) и понять, что я не сильно-то устала)))))
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+1
Online
simon1980 Online
Написано сегодня, в 14:11
Как это ..изде.. уже заколебал.
Бог им судья.
Одно вранье.
Все прекрасно знают зарплату рядового жителя Сахалина, а не небожителя.
Будем отдыхать на огороде с лопатой
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0
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