Сахалинцы - одни из немногих, кому доступен отдых на курорте

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Только в 9 регионах России на одну зарплату можно купить полноценную двухнедельную путевку в санаторий. К такому выводу пришла аналитическая служба Ассоциации оздоровительного туризма, проанализировав отношение средних зарплат в субъектах к средней стоимости путевки по стране.

Согласно данным аналитиков, речь идет о Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Москве, Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра и Тюменской области.

Жители 35 других регионов России могут позволить на 1 зарплату отдых в санатории не менее 1 недели. Например, средней зарплаты Республики Саха хватит на 13 дней в здравнице, Омской области – на 7 дней.

В среднем же по стране на одну зарплату можно провести 9 дней в санатории. Интересно, что среди субъектов РФ, средней зарплаты жителей которых не хватит даже на неделю санаторного отдыха, оказались крупнейшие курортные регионы, в том числе, Ставропольский край, Республика Крым и Алтай.

– К сожалению, сегодня польза оздоровительного отдыха для многих россиян неочевидна, в отличие от советского периода, когда отрасль процветала. Между тем, эффективность санаторно-курортного лечения доказана исследованиями ряда ученых на основе многолетних наблюдений. Так, например, специалисты в области восстановительной медицины отмечают, что в течение года после прохождения оздоровительной программы длительностью от 14 до 21 дня продолжительность одного «больничного» сокращается на 30-40 %, а затраты на лечение и лекарства снижаются примерно в 2-2,5 раза, – отметила Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма. – На наш взгляд, повысить доступность путевок в санатории для россиян можно, возложив часть заботы о гражданах на работодателей, мотивируя их, к примеру, дополнительными налоговыми льготами. Хотя, даже то, что сотрудники организаций будут реже болеть, само по себе является отличным стимулом для предприятий внедрять такие меры социальной поддержки своих сотрудников, – предложила она.