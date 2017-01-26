Около 270 тонн наваги продали на Сахалине с начала путины
За прошедшую неделю цена на эту рыбу в островном регионе снизиласьна 10 рублей
За прошедшую неделю средняя цена на навагу снизилась в большинстве районов Сахалинской области. Это связано с увеличением объёмов вылова в ходе наважьей путины, сообщает министерство торговли и продовольствия Сахалинской области.
С начала наважьей путины населению области реализовано около 270 тонн свежевыловленной рыбы. Из них 132 тонны - в Южно-Сахалинске, что составляет 49,2% от общего объёма. В Корсаковском городском округе - 26,3 тонны или 9,8%, Тымовском городском округе - 25 тонн или 9,3%, в Углегорском муниципальном районе и Холмском городском округе – по 15,5 тонн или 5,8%, в городском округе «Поронайский» - 13,8 тонны или 5,1%, городском округе «Смирныховский» - 9,3 тонны или 3,5%, городском округе «Александровск – Сахалинский район» – 8 тонны или 3,0%.
- Что касается реализации проекта «Доступная рыба», то сегодня наблюдается положительная динамика по наваге как в части увеличения объёмов продажи сезонной рыбы, так и в плане снижения цены, которое мы видим в целом по области, - сообщила министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко. - И это подтверждается следующими цифрами. Так, средняя цена на свежевыловленную навагу по области за прошедшую неделю снизилась с 84 до 74 рублей. Относительно прошлого года снижение составило 3 рубля за килограмм. В областном центре навагу можно приобрести по цене от 50 до 80 рублей.
В районах сезонную рыбу продают: в Анивском - от 65 до 90 рублей, в Долинском - от 66 до 80 рублей, в Александровск-Са
По сравнению с предыдущей неделей стоимость наваги снизилась практически во всех муниципальных образованиях. Ниже средней по области сложилась цена в Северо-Курильско
Инна Павленко также обратила внимание представителей местных администраций на повышение эффективности взаимодействия участников проекта «Доступная рыба» с региональным оптово-распредел
И наибольшим спросом пользуется именно навага, которой приобретено более 50% от общего объёма отгруженной продукции. Больше других муниципальных образований сезонной рыбы закупили предприниматели – участники проекта из Южно-Сахалинска и Невельска. На третьем месте – Холмск. По мнению главы отраслевого ведомства, хозяйствующим субъектам из числа участников проекта надо активнее работать и по другим видам продукции.
- Коллеги, сегодня на «Промышленном холоде» находится более двадцати наименований рыбной продукции. Из них пять видов входят в перечень обязательных для реализации в рамках проекта. Кроме того, со 2 февраля на ОРЦ можно приобрести треску и камбалу. Также имеется в наличии замороженный лосось трёх видов разделки – кругляк, потрошённый с головой и потрошённый без головы. Просьба – доведите эту информацию до хозяйствующих субъектов проекта, чтобы жители области могли постоянно приобретать рыбу в широком ассортименте и хорошем качестве, - обратилась к представителям муниципальных образований Инна Павленко.