Около 270 тонн наваги продали на Сахалине с начала путины

За прошедшую неделю средняя цена на навагу снизилась в большинстве районов Сахалинской области. Это связано с увеличением объёмов вылова в ходе наважьей путины, сообщает министерство торговли и продовольствия Сахалинской области.

С начала наважьей путины населению области реализовано около 270 тонн свежевыловленной рыбы. Из них 132 тонны - в Южно-Сахалинске, что составляет 49,2% от общего объёма. В Корсаковском городском округе - 26,3 тонны или 9,8%, Тымовском городском округе - 25 тонн или 9,3%, в Углегорском муниципальном районе и Холмском городском округе – по 15,5 тонн или 5,8%, в городском округе «Поронайский» - 13,8 тонны или 5,1%, городском округе «Смирныховский» - 9,3 тонны или 3,5%, городском округе «Александровск – Сахалинский район» – 8 тонны или 3,0%.

- Что касается реализации проекта «Доступная рыба», то сегодня наблюдается положительная динамика по наваге как в части увеличения объёмов продажи сезонной рыбы, так и в плане снижения цены, которое мы видим в целом по области, - сообщила министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко. - И это подтверждается следующими цифрами. Так, средняя цена на свежевыловленную навагу по области за прошедшую неделю снизилась с 84 до 74 рублей. Относительно прошлого года снижение составило 3 рубля за килограмм. В областном центре навагу можно приобрести по цене от 50 до 80 рублей.

В районах сезонную рыбу продают: в Анивском - от 65 до 90 рублей, в Долинском - от 66 до 80 рублей, в Александровск-Са халинском - от 40 до 60 рублей, в Корсаковском – в диапазоне 65-78 рублей, в Макаровском – по 55-60 рублей, в Невельском – от 67 до 70 рублей, в Ногликском – от 30 до 82 рублей, в Поронайском - от 57 до 75 рублей, в Смирныховском - от 65 до 80 рублей, Северо-Курильско м – по 36 рублей, Томаринском - от 68 до 90 рублей, Тымовском от 50 до 80 рублей, Углегорском – от 75 до 95 рублей, Холмском – от 66 до 90 рублей, Южно-Курильском – по 46 рублей за килограмм.

По сравнению с предыдущей неделей стоимость наваги снизилась практически во всех муниципальных образованиях. Ниже средней по области сложилась цена в Северо-Курильско м, Южно-Курильском, Александровск-Са халинском, Макаровском, Ногликском, Поронайском городских округах и в Южно-Сахалинске.

Инна Павленко также обратила внимание представителей местных администраций на повышение эффективности взаимодействия участников проекта «Доступная рыба» с региональным оптово-распредел ительным центром. Так по информации ООО «Промышленный холод» за прошедшую неделю отгружено 8,8 тонн рыбы и рыбной продукции, а с начала года - порядка 20,5 тонн.

И наибольшим спросом пользуется именно навага, которой приобретено более 50% от общего объёма отгруженной продукции. Больше других муниципальных образований сезонной рыбы закупили предприниматели – участники проекта из Южно-Сахалинска и Невельска. На третьем месте – Холмск. По мнению главы отраслевого ведомства, хозяйствующим субъектам из числа участников проекта надо активнее работать и по другим видам продукции.

- Коллеги, сегодня на «Промышленном холоде» находится более двадцати наименований рыбной продукции. Из них пять видов входят в перечень обязательных для реализации в рамках проекта. Кроме того, со 2 февраля на ОРЦ можно приобрести треску и камбалу. Также имеется в наличии замороженный лосось трёх видов разделки – кругляк, потрошённый с головой и потрошённый без головы. Просьба – доведите эту информацию до хозяйствующих субъектов проекта, чтобы жители области могли постоянно приобретать рыбу в широком ассортименте и хорошем качестве, - обратилась к представителям муниципальных образований Инна Павленко.