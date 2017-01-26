Елена Костенко из Южно-Сахалинска стала победительницей этапа Кубка Европы по сноуборду

Райдеры из несколько стран во Франции показывали свои трюки в дисциплине «биг-эйр»

В Фон-Роме (Франция) состоялся этап Кубка Европы по сноуборду. Райдеры из несколько стран Старого Света показывали свои трюки в дисциплине «биг-эйр». Среди них были и сахалинцы, входящие в состав сборной России.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, в состязаниях женщин оба старта выиграла лидер островной команды Елена Костенко. В мужских состязаниях Вадим Бобрышев в первом старте показал четвертый результат, во втором – тринадцатый. У Юрия Чемодурова – седьмое и девятое место, у Вячеслава Эгле – десятое и четырнадцатое.