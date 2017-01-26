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Елена Костенко из Южно-Сахалинска стала победительницей этапа Кубка Европы по сноуборду

Елена Костенко из Южно-Сахалинска стала победительницей этапа Кубка Европы по сноуборду

Райдеры из несколько стран во Франции показывали свои трюки в дисциплине «биг-эйр»

В Фон-Роме (Франция) состоялся этап Кубка Европы по сноуборду. Райдеры из несколько стран Старого Света показывали свои трюки в дисциплине «биг-эйр». Среди них были и сахалинцы, входящие в состав сборной России.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, в состязаниях женщин оба старта выиграла лидер островной команды Елена Костенко. В мужских состязаниях Вадим Бобрышев в первом старте показал четвертый результат, во втором – тринадцатый. У Юрия Чемодурова – седьмое и девятое место, у Вячеслава Эгле – десятое и четырнадцатое.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:34 +7
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Комментарии
KsuKsu
Написано сегодня, в 09:37
Круто! С победой!
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+2
Online
КиР84 Online
Написано сегодня, в 09:49
Молодец!
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+2
багз-банни
Написано сегодня, в 09:57
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+1
VULKAN
Написано сегодня, в 10:19
Присоединяюсь к поздравлениям...

Поздравляю Елену Костенко из Южно-Сахалинска ставшей победительницей этапа Кубка Европы по сноуборд!!!

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0
Online
ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 10:37
Фотографии чемпионки в студию!
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0
Teo
Написано сегодня, в 11:22
Ленчик - молодчинааааа!!!!
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0
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