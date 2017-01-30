Несанкционированную рекламу на зданиях Южно-Сахалинска демонтируют
Продолжается благоустройство северной части областного центра
В рамках работы по благоустройству Южно-Сахалинска сегодня состоялась инспекционная поездка представителей муниципальных структур во главе с и. о. мэра Наталией Куприной по северной части города, сообщает пресс-служба администрации областного центра.
Проверялось исполнение владельцами зданий, сооружений и земельных участков предписаний, выданных в целях улучшения внешнего вида территорий, прилегающих к пр. Мира. С большинством из них уже работает управление общественной безопасности и контроля администрации города. В рамках действующих нормативно-право
Некоторые предприятия, как, например, магазин «Контур будущего» (пр. Мира, 81), до сих пор не убрали снег от входной зоны, нет доступа к урнам. Зафиксированные нарушения переданы в административную комиссию для принятия мер. Напомним, штраф на юридическое лицо за несоблюдение местных нормативно-право
Кроме того, Наталией Куприной был выдан ряд дополнительных поручений по конкретным объектам. Специалисты направят в минздрав Сахалинской области обращение о приведении в порядок фасада и территории поликлиники № 2. Необходимо активизировать работу по благоустройству берегов реки Рогатки. Многочисленные заборы вдоль пр. Мира должны выглядеть в едином стиле, быть ровными и аккуратными. Склад стройматериалов под открытым небом южнее перекрестка с Бумажной неуместен: будут разбираться с законностью его размещения и принимать меры. Многолетний недострой в районе травматологическ
Как отметила Наталия Куприна, самые сознательные предприниматели уже начали наводить порядок. Например, сегодня демонтируются несогласованные рекламные конструкции на магазине СМС и здании комплекса «Коралл». Зачастую баннеры закрывают разрушенные фасады, в таких случаях владельцам предстоит восстановить их в разумные сроки, начав уже этой весной. Аналогичная работа ведется городскими властями в последние годы во всех районах областного центра.
Недавно искал ТК"ПЭК",еслиб не банер на Железнодорожной,до сих пор икал бы!Очень удобно.