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Несанкционированную рекламу на зданиях Южно-Сахалинска демонтируют

Несанкционированную рекламу на зданиях Южно-Сахалинска демонтируют

Продолжается благоустройство северной части областного центра

В рамках работы по благоустройству Южно-Сахалинска сегодня состоялась инспекционная поездка представителей муниципальных структур во главе с и. о. мэра Наталией Куприной по северной части города, сообщает пресс-служба администрации областного центра. 

Проверялось исполнение владельцами зданий, сооружений и земельных участков предписаний, выданных в целях улучшения внешнего вида территорий, прилегающих к пр. Мира. С большинством из них уже работает управление общественной безопасности и контроля администрации города. В рамках действующих нормативно-правовых актов недопустимо размещение на фасадах и ограждениях любых рекламных или информационных конструкций, не прошедших согласование с муниципалитетом. В этом направлении уже есть результаты - почти все незаконно стоящие рекламные щиты демонтированы. Нарушениями являются также повреждения и грязь на конструкциях, выходящих на улицу. За неисполнение данных требований штрафуются и юридические, и должностные лица организаций.

Некоторые предприятия, как, например, магазин «Контур будущего» (пр. Мира, 81), до сих пор не убрали снег от входной зоны, нет доступа к урнам. Зафиксированные нарушения переданы в административную комиссию для принятия мер. Напомним, штраф на юридическое лицо за несоблюдение местных нормативно-правовых актов - от 15 тысяч рублей, а при повторном нарушении он может достичь 300 тысяч.

Кроме того, Наталией Куприной был выдан ряд дополнительных поручений по конкретным объектам. Специалисты направят в минздрав Сахалинской области обращение о приведении в порядок фасада и территории поликлиники № 2. Необходимо активизировать работу по благоустройству берегов реки Рогатки. Многочисленные заборы вдоль пр. Мира должны выглядеть в едином стиле, быть ровными и аккуратными. Склад стройматериалов под открытым небом южнее перекрестка с Бумажной неуместен: будут разбираться с законностью его размещения и принимать меры. Многолетний недострой в районе травматологической поликлиники надо либо снести, либо иным способом обезопасить и привести в надлежащий вид, подчеркнула Наталия Куприна. Магазины, АЗС, офисные центры, государственные учреждения, жилые дома, склады - владельцам всех зданий и сооружений придется исправить проблемы, многие годы уродующие облик города.

Как отметила Наталия Куприна, самые сознательные предприниматели уже начали наводить порядок. Например, сегодня демонтируются несогласованные рекламные конструкции на магазине СМС и здании комплекса «Коралл». Зачастую баннеры закрывают разрушенные фасады, в таких случаях владельцам предстоит восстановить их в разумные сроки, начав уже этой весной. Аналогичная работа ведется городскими властями в последние годы во всех районах областного центра.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 15:55 +2
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Комментарии
Добрый человек
Написано вчера, в 16:03
очухались....
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+3
Зайчег
Написано вчера, в 16:19
А кому она мешает?Или бабло мимо кормушки?
Недавно искал ТК"ПЭК",еслиб не банер на Железнодорожной,до сих пор икал бы!Очень удобно.
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+4
Online
nikolayppu Online
Написано вчера, в 16:28
Валентина Матвиенко навела шороху. Надо было при Лобкине мониторить, сидел бы он не в штатах а на нарах.
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0
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 17:00
А придумывает территории в Ново-александровке не хочет посмотреть. Забор на заборе. Хакером погоняет. Особенно на переулке горького
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0
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 17:31
Несанкционированная кем? Несогласованная с кем? Я еще понимаю - арендаторы. Но владельцы зданий прямо-таки тоже обязаны просить разрешения?
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+6
Натали)))
Написано вчера, в 18:04
НюНик_просто_Анна, да, они должны любые баннеры согласовывать с архитектором.
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+3
lvista
Написано вчера, в 19:42
НюНик_просто_Анна, это как раз то, о чем шла речь в Пятой власти. Обязаны. Это облик города
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+3
senchick
Написано вчера, в 18:16 Отредактированно вчера, в 18:16
Эх.... пойду бумажную снежинку снимать с окна, - а то как-то не санкционировано и можно штраф получить... Следующим шагом владельцев квартир обяжут привести в один Вид балконы....
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+1
Online
BENIS Online
Написано вчера, в 18:24
Правильно, давно надо убрать, а то как в зимбабве. Кому интересны услуги, всегда интернетом могут воспользоваться или газетой. А пестрая мишура ненужна.
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0
legkiy
Написано вчера, в 18:45
BENIS, а вы родом с зимбабвы или там были???
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+1
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