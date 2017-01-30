Авария с участием самосвала и кроссовера произошла в Южно-Сахалинске

Фото и видео очевидцев

2 февраля примерно в 15:30 на перекрестке проспекта Победы и улицы Ленина произошло ДТП. В одном из рядов автомобилей движущихся на восток столкнулись кроссовер и самосвал.

По словам очевидцев, виноват в аварии скорее всего КамАЗ. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Кроссовер получил механические повреждения.