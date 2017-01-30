Фото и видео очевидцев
Авария с участием самосвала и кроссовера произошла в Южно-Сахалинске
Пострадавших нет
2 февраля примерно в 15:30 на перекрестке проспекта Победы и улицы Ленина произошло ДТП. В одном из рядов автомобилей движущихся на восток столкнулись кроссовер и самосвал.
По словам очевидцев, виноват в аварии скорее всего КамАЗ. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Кроссовер получил механические повреждения.
Другие статьи по темам
Ну значит хрен с ним)))))
Google безуспешно пытается бороться с эпидемией «неправильных» видеозаписей. Во все приложения и YouTube компания разместила сообщение с просьбой не забыть повернуть телефон, однако, похоже, попытки корпорации тщетны. Отрицать очевидное нет смысла: пользователи по-прежнему игнорируют предупреждения и продолжают записывать видео вертикально, поэтому в последнем обновлении приложения YouTube компания добавила возможность просмотра вертикально снятых роликов в полноэкранном режиме без черных полос.