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Авария с участием самосвала и кроссовера произошла в Южно-Сахалинске
Фото и видео очевидцев

Авария с участием самосвала и кроссовера произошла в Южно-Сахалинске

Пострадавших нет

2 февраля примерно в 15:30 на перекрестке проспекта Победы и улицы Ленина произошло ДТП. В одном из рядов автомобилей движущихся на восток столкнулись кроссовер и самосвал. 

По словам очевидцев, виноват в аварии скорее всего КамАЗ. Пострадавших, по предварительным данным, нет. 

Кроссовер получил механические повреждения. 

Автор: Мария Ащеулова, вчера, в 16:15 +2
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Комментарии
Добрый человек
Написано вчера, в 16:18
Камазик попал....
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+1
Зайчег
Написано вчера, в 16:21
Добрый человек, А что ему будет?"Кросовок"попал и страховая!
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+7
Добрый человек
Написано вчера, в 16:42
Зайчег,
Ну значит хрен с ним)))))
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+3
Зайчег
Написано вчера, в 16:54
Добрый человек,
он попал если только на банку чёрной нитры!
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+4
Еще 2 комментария
Online
TROL Online
Написано вчера, в 16:38
Что так сложно повернуть телефон?
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+3
legkiy
Написано вчера, в 18:51
TROL, да что вы все прикапались к видеосъемкам ...вот мне лично удобнее снимать вертикально потомучто тел можно держать одной рукой а горизонтально приходится двумя....у вас даже картинка так показывает...а вообще когда чтото вдуг начинаешь снимать никогда не думаешь как снимать ..... главное чтобы было удобно и быстро....п.с. а так горизонтальная съемка конечно смотрибельнее....
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0
lakostochka
Написано вчера, в 20:12
legkiy, снимали бы еще что путное! А то трясущее размытое видео, непонятно чего...
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+1
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 03:01
legkiy, -главная фраза: не думаешь как снимать ...
Google безуспешно пытается бороться с эпидемией «неправильных» видеозаписей. Во все приложения и YouTube компания разместила сообщение с просьбой не забыть повернуть телефон, однако, похоже, попытки корпорации тщетны. Отрицать очевидное нет смысла: пользователи по-прежнему игнорируют предупреждения и продолжают записывать видео вертикально, поэтому в последнем обновлении приложения YouTube компания добавила возможность просмотра вертикально снятых роликов в полноэкранном режиме без черных полос.
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0
vladsakh
Написано вчера, в 18:07
Кто виноват скорее ,всего определит ГИБДД.
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+1
gennady-73
Написано вчера, в 19:36
КАМАЗЫ РУЛЯТ
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0
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