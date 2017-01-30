Сахалинские лыжники выбыли из соревнований по спринту первенства ДФО

В Южно-Сахалинске на базе СШОР зимних видов спорта состоялись соревнования по спринту классическим ходом в рамках первенства Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам. Данные старты являются отборочным туром на финал Спартакиады учащихся России-2017 г. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 1999-2000 г.р. из Республики Саха (Якутии), Хабаровского, Камчатского и Приморского краев, Магаданской, Амурской и Сахалинской областей.

После квалификации были сформированы «четверки» спортсменов, которые впоследствии выявили сильнейших в четвертьфинальны х, полуфинальных и финальных забегах. У девушек финальной гонке на дистанции 1300 метров не было равных лыжнице из Республики Саха (Якутии) Елене Зайцевой. Второй финишировала Елизавета Шалабода из Приморского края. Бронзовую медаль в копилку своих наград положила Анастасия Дубова (Республика Саха (Якутия).

У юношей в четвертьфинальны е этапы вошли трое сахалинцев: Даниил Грачев, Сергей Губушкин и Рустам Даниленко. Однако в полуфинальную гонку вошел лишь один представитель островного региона - Рустам Даниленко, который, к сожалению, в дальнейшем выбыл из борьбы за призовые места. Первым у юношей в заключительном старте финишировал хабаровчанин Дмитрий Майров. Серебро у приморского лыжника Артема Васильева. Тройку призеров замкнул Даниил Катлярчук из Республики Саха (Якутии).

4 февраля состоится гонка классическим стилем, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.