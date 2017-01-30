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Сахалинские лыжники выбыли из соревнований по спринту первенства ДФО

Сахалинские лыжники выбыли из соревнований по спринту первенства ДФО

4 февраля состоится гонка классическим стилем

В Южно-Сахалинске на базе СШОР зимних видов спорта состоялись соревнования по спринту классическим ходом в рамках первенства Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам. Данные старты являются отборочным туром на финал Спартакиады учащихся России-2017 г. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 1999-2000 г.р. из Республики Саха (Якутии), Хабаровского, Камчатского и Приморского краев, Магаданской, Амурской и Сахалинской областей.

После квалификации были сформированы «четверки» спортсменов, которые впоследствии выявили сильнейших в четвертьфинальных, полуфинальных и финальных забегах. У девушек финальной гонке на дистанции 1300 метров не было равных лыжнице из Республики Саха (Якутии) Елене Зайцевой. Второй финишировала Елизавета Шалабода из Приморского края. Бронзовую медаль в копилку своих наград положила Анастасия Дубова (Республика Саха (Якутия).

У юношей в четвертьфинальные этапы вошли трое сахалинцев: Даниил Грачев, Сергей Губушкин и Рустам Даниленко. Однако в полуфинальную гонку вошел лишь один представитель островного региона - Рустам Даниленко, который, к сожалению, в дальнейшем выбыл из борьбы за призовые места. Первым у юношей в заключительном старте финишировал хабаровчанин Дмитрий Майров. Серебро у приморского лыжника Артема Васильева. Тройку призеров замкнул Даниил Катлярчук из Республики Саха (Якутии).

4 февраля состоится гонка классическим стилем, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 15:39 +1
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Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
лыжиспринтпервенство ДФО
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Комментарии
багз-банни
Написано вчера, в 18:54
Жаль!
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+1
anst2310
Написано вчера, в 20:01 Отредактированно вчера, в 20:02
Почему не достоверная информация о наших представительницах прекрасного пола (девочках) защищающих честь Сахалинской области. В четвертьфинал вошли две представительницы Сахалинской сборной: Сенникова Надежда и Авдеева Анастасия. В полуфинал прошла Авдеева Анастасия.
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+1
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