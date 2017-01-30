Сахалинские лыжники выбыли из соревнований по спринту первенства ДФО
4 февраля состоится гонка классическим стилем
В Южно-Сахалинске на базе СШОР зимних видов спорта состоялись соревнования по спринту классическим ходом в рамках первенства Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам. Данные старты являются отборочным туром на финал Спартакиады учащихся России-2017 г. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 1999-2000 г.р. из Республики Саха (Якутии), Хабаровского, Камчатского и Приморского краев, Магаданской, Амурской и Сахалинской областей.
После квалификации были сформированы «четверки» спортсменов, которые впоследствии выявили сильнейших в четвертьфинальны
У юношей в четвертьфинальны
4 февраля состоится гонка классическим стилем, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.