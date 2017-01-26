WWF выделил заповеднику на Курилах деньги на изучение рыбного филина

В заповеднике «Курильский» продолжаются работы по изучению и сохранению рыбного филина. В 2017 году работы проводятся при финансовой поддержке WWF -Всемирного фонда дикой природы.

Как сообщают в заповеднике, грант WWF был выделен на реализацию проекта «Сохранение рыбного филина (Ketupa blakistoni) на территории острова Кунашир» в рамках конкурса малых грантов.

Рыбный филин - глобально редкий вид птиц, занесен в Красный список МСОП в категорию (EN – исчезающие), в Красную книгу РФ (категория 1- находящиеся под угрозой исчезновения) и в Приложение 2 СИТЕС. На территории Дальнего Востока обитают два подвида рыбного филина - континентальный (Ketupa blakistoni doerriesi) встречается в Маньчжурии, на севере Кореи, на Дальнем Востоке России - от Приамурья и Приморья до Магадана, и островной (Ketupa blakistoni blakistoni) - встречается на о. Кунашир и о. Хоккайдо (Япония). Численность островного подвида рыбного филина не превышает 250 особей. На Кунашире зафиксировано 70-80 постоянно обитающих особей, из них достоверно установлено 23 гнездящихся пары.

Увеличению численности филина на Кунашире мешают нехватка дуплистых деревьев для гнездования, разорение гнезд воронами и соболем, беспокойство человеком.

С осени 2015 года сотрудники заповедника интенсивно проводят мероприятия, направленные на изучение и сохранение этого редчайшего вида птиц на Кунашире.

"Безвизовая поездка специалистов заповедника в Японию в июне 2016 года была направлена на изучение опыта японских коллег по охране рыбного филина на о. Хоккайдо. Известно, что на Хоккайдо обитает около 140 особей филина, за 20 лет благодаря мерам поддержки (развешиванию искусственных гнездовий, защите гнезд от разорителей и подкормке птиц) число гнездовых пар увеличилось с 49 до 62. На сайте заповедника можно познакомиться с отчетом об этой экспедиции. Опыт наших японских коллег будет использоваться в деятельности заповедника по охране рыбного филина", - говорят в заповеднике.

В 2016 году основные усилия заповедника были направлены на инвентаризацию гнездовых участков, путем зимне-весенних учетов птиц по их голосам и на определение успешности размножения. В наступившем году наряду с продолжением изучения экологии филина, благодаря грантовой поддержке WWF планируется проведение мероприятий, направленных непосредственно на сохранение данного вида. Основная цель планируемых к проведению мероприятий - снижение негативного влияния лимитирующих факторов на численность островного подвида рыбного филина.

Для этого в 2017 году планируется:

1. Улучшить гнездовые условия путем изготовления и развешивания искусственных гнезд, а также путем улучшение естественных дупел.

2. Улучшить кормовые условия путем создание искусственных кормушек (садков) на кормовых участках, с запуском в них рыбы, а также создания искусственных ям на перекатах рек, где будет скапливаться рыба.

3. Провести защитные мероприятия против разорителей гнезд путем обварачивания стволов деревьев на которых есть гнезда жестью или пластиком, сделав их тем самым менее доступными для соболя.

Кроме того предполагается проведение экопросветительской и разъяснительной работы с жителями острова, чтобы снизить посещаемость людьми мест, где могут гнездиться птицы, в период насиживания, выведения и выкармливания птенцов (март-май).

Образование пар и гнездование у филина проходит в не очень благоприятный по климатическим условиям период года – с февраля по апрель. Скорость размножения рыбного филина низкая, выводит птенцов 1 раз в 1-2 года. Самки очень тщательно подбирают себе место для гнезда, избегая открытых пространств и территорий, часто посещаемых людьми. Во время насиживания и выведения птенцов любое беспокойство может привести к оставлению гнезда и гибели потомства.

Именно поэтому администрация заповедника обращается с просьбой к жителям и гостям острова - по возможности ограничить выезды на снегоходах в пойменные участки рек острова Кунашир, которые являются местами обитания филинов, а обо всех случаях встречи с этими птицами сообщать в научный отдел заповедника.

В январе этого года, несмотря на достаточно сложные погодные условия, сотрудники заповедника начали осуществлять намеченные планы. Пять специально изготовленных искусственных гнездовий развесили на потенциально пригодных для гнездования филина участках.