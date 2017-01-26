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Ремонт в поликлинике Быкова завершен

Ремонт в поликлинике Быкова завершен

В день здесь принимают до 90 пациентов

За три месяца в поликлинике Быкова полностью изменился облик всех кабинетов, в них установлена новая мебель. Во время реконструкции в некоторых частях двухэтажного здания изменена планировка, расширены коридоры, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики. 

- Уже год здесь работаю. Вспоминаю, как впервые зашла в здание и испытала лёгкий шок. Сейчас не сравнить с тем, что было, – вспоминает стоматолог Лариса Шалданова, на Сахалин она приехала из Республики Алтай. – Теперь комфортнее пациентам и нам. У нас новая стоматологическая установка, обеспечивают хорошим материалом для лечения пациентов.

Всего за 2 года в Быков приехали работать 6 специалистов, часть по программе кадрового обеспечения системы здравоохранения Сахалинской области, часть - по программе «Земский доктор». Среди них врач, который до этого работал в Москве. Штат учреждения сейчас полностью укомплектован. В обновлённой поликлинике ведут приём два терапевта, акушер-гинеколог, стоматолог, педиатр, хирург. Здесь работают кабинет функциональной диагностики, физиокабинет.

- После ремонта, конечно, обстановка изменилась. Раньше регистратура была на втором этаже, теперь перенесли на первый – это намного удобнее. Не надо лишний раз по лестнице подниматься, – оценила перемены посетительница поликлиники.

В день здесь принимают до 90 пациентов. В учреждении функционирует дневной стационар, где проходят курс лечения взрослые и дети. В этом отделении после ремонта заменили кровати. Во всех кабинетах установлены новые шкафы, столы и стулья.

- В этом здании у нас также расположены кабинеты дополнительного лекарственного обеспечения и неотложной помощи. Сейчас ремонт в завершающей стадии, остались лишь некоторые детали, – отметила заведующая участковой больницей Галина Калинкина. – Теперь ждём ремонта во втором корпусе нашего учреждения. Там находятся терапевтическое отделение на 20 коек, скорая помощь, клинико-диагностическая лаборатория и рентген-кабинет.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:41 0
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