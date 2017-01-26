Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай

Первые в этом году открытые соревнования по каратэ киокусинкай (тест-кумитэ) прошли в спортивном зале центра боевых искусств «Остров». Побороться за звание сильнейшего на татами вышло около 40 юных спортсменов от 6 до 11 лет из Южно-Сахалинска, Новоалександровс ка и Томари, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки, кто занимается этим видом единоборств не так давно. Специально для них Сахалинская областная спортивно-общест венная организация «Киокусинкай каратэ» совместно с Управлением по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска провели тест по кумитэ. По словам организаторов, этот турнир практически ничем не отличается от обычных соревнований, кроме как длительностью поединка и более защищенной экипировкой спортсмена.

- Это наши первые соревнования в наступившем году, - рассказал председатель СО СОО «Киокусинкай каратэ», главный судья соревнований Александр Баканов. - Несмотря на юный возраст все спортсмены, включая девочек, показали отличную силу воли и духа и достойно провели свои первые поединки в соревновательном опыте.

Среди девочек 6-8 лет золотую медаль завоевала представительниц а Томари Ангелина Фомина. Победу среди девочек 9-11 лет праздновала представительница того же города Арина Акушина.

- Я очень волновалась перед поединком, - рассказала представительниц а Томари восьмилетняя Ангелина Фомина. - Но взяла себя в руки и смогла победить свою соперницу. Спасибо нашему тренеру.

Абсолютным чемпионом среди мальчиков 6-7 лет в самом легком весе (до 25 кг) стал южносахалинец Артем Афанасьев, в этом возрасте, но уже в категории свыше 25 кг лучшим стал Александр Кругляков тоже из областного центра. В поединках возрастной категории 8-9 лет победу одержал Дмитрий Козин (Южно-Сахалинс к), а среди мальчиков 10-11 лет первенствовал Тимофей Исаев (Южно-Сахалинс к).

Победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и вымпелами с символикой соревнований. Специальными кубками «За волю к победе» и «За лучшую технику» были отмечены Вадим Усов (Южно-Сахалинс к) и Полина Бошинская (Южно-Сахалинс к).

Результаты соревнований:

Девочки 6-8 лет:

Ангелина Фомина (Томари), Валерия Гау (Южно-Сахалинс к), София Беженарь (Южно-Сахалинс к) и Полина Бошинская (Южно-Сахалинс к).

Девочки 9-11 лет:

Арина Акулина (Томари), Даша Бабушкина (Томари), Ксюша Ден (Южно-Сахалинс к).

Мальчики 6-7 лет (до 25 кг):

Артем Афанасьев (Южно-Сахалинс к), Святослав Полуханов (Южно-Сахалинс к), Егор Семечкин (Южно-Сахалинс к) и Илья Вяткин (Южно-Сахалинс к).

Мальчики 6-7 лет (свыше 25 кг):

Александр Кругляков (Южно-Сахалинс к), Артур Пак (Южно-Сахалинс к), Матвей Петруня (Южно-Сахалинс к).

Мальчики 8-9 лет:

Дмитрий Козин (Южно-Сахалинс к), Данил Лазарев (Южно-Сахалинс к), Мирослав Полуханов (Южно-Сахалинс к) и Вадим Усов (Южно-Сахалинс к).

Мальчики 10-11 лет: