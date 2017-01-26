Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай
Участие в турнире приняли около 40 спортсменов
Первые в этом году открытые соревнования по каратэ киокусинкай (тест-кумитэ) прошли в спортивном зале центра боевых искусств «Остров». Побороться за звание сильнейшего на татами вышло около 40 юных спортсменов от 6 до 11 лет из Южно-Сахалинска, Новоалександровс
В соревнованиях приняли участие юноши и девушки, кто занимается этим видом единоборств не так давно. Специально для них Сахалинская областная спортивно-общест
- Это наши первые соревнования в наступившем году, - рассказал председатель СО СОО «Киокусинкай каратэ», главный судья соревнований Александр Баканов. - Несмотря на юный возраст все спортсмены, включая девочек, показали отличную силу воли и духа и достойно провели свои первые поединки в соревновательном опыте.
Среди девочек 6-8 лет золотую медаль завоевала представительниц
- Я очень волновалась перед поединком, - рассказала представительниц
Абсолютным чемпионом среди мальчиков 6-7 лет в самом легком весе (до 25 кг) стал южносахалинец Артем Афанасьев, в этом возрасте, но уже в категории свыше 25 кг лучшим стал Александр Кругляков тоже из областного центра. В поединках возрастной категории 8-9 лет победу одержал Дмитрий Козин (Южно-Сахалинс
Победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и вымпелами с символикой соревнований. Специальными кубками «За волю к победе» и «За лучшую технику» были отмечены Вадим Усов (Южно-Сахалинс
Результаты соревнований:
Девочки 6-8 лет:
- Ангелина Фомина (Томари),
-
Валерия Гау (Южно-Сахалинс
к),
-
София Беженарь (Южно-Сахалинс
к) и Полина Бошинская (Южно-Сахалинс к).
Девочки 9-11 лет:
- Арина Акулина (Томари),
- Даша Бабушкина (Томари),
-
Ксюша Ден (Южно-Сахалинс
к).
Мальчики 6-7 лет (до 25 кг):
-
Артем Афанасьев (Южно-Сахалинс
к),
-
Святослав Полуханов (Южно-Сахалинс
к),
-
Егор Семечкин (Южно-Сахалинс
к) и Илья Вяткин (Южно-Сахалинс к).
Мальчики 6-7 лет (свыше 25 кг):
-
Александр Кругляков (Южно-Сахалинс
к),
-
Артур Пак (Южно-Сахалинс
к),
-
Матвей Петруня (Южно-Сахалинс
к).
Мальчики 8-9 лет:
-
Дмитрий Козин (Южно-Сахалинс
к),
-
Данил Лазарев (Южно-Сахалинс
к),
-
Мирослав Полуханов (Южно-Сахалинс
к) и Вадим Усов (Южно-Сахалинс к).
Мальчики 10-11 лет:
-
Тимофей Исаев (Южно-Сахалинс
к)
-
Кирилл Керченко (Южно-Сахалинс
к)
- Артем Дудин (Томари) и Герман Николайчук (Томари).