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Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай

Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай

Участие в турнире приняли около 40 спортсменов

Первые в этом году открытые соревнования по каратэ киокусинкай (тест-кумитэ) прошли в спортивном зале центра боевых искусств «Остров». Побороться за звание сильнейшего на татами вышло около 40 юных спортсменов от 6 до 11 лет из Южно-Сахалинска, Новоалександровска и Томари, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки, кто занимается этим видом единоборств не так давно. Специально для них Сахалинская областная спортивно-общественная организация «Киокусинкай каратэ» совместно с Управлением по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска провели тест по кумитэ. По словам организаторов, этот турнир практически ничем не отличается от обычных соревнований, кроме как длительностью поединка и более защищенной экипировкой спортсмена.

- Это наши первые соревнования в наступившем году, - рассказал председатель СО СОО «Киокусинкай каратэ», главный судья соревнований Александр Баканов. - Несмотря на юный возраст все спортсмены, включая девочек, показали отличную силу воли и духа и достойно провели свои первые поединки в соревновательном опыте.

Среди девочек 6-8 лет золотую медаль завоевала представительница Томари Ангелина Фомина. Победу среди девочек 9-11 лет праздновала представительница того же города Арина Акушина.

- Я очень волновалась перед поединком, - рассказала представительница Томари восьмилетняя Ангелина Фомина. - Но взяла себя в руки и смогла победить свою соперницу. Спасибо нашему тренеру.

Абсолютным чемпионом среди мальчиков 6-7 лет в самом легком весе (до 25 кг) стал южносахалинец Артем Афанасьев, в этом возрасте, но уже в категории свыше 25 кг лучшим стал Александр Кругляков тоже из областного центра. В поединках возрастной категории 8-9 лет победу одержал Дмитрий Козин (Южно-Сахалинск), а среди мальчиков 10-11 лет первенствовал Тимофей Исаев (Южно-Сахалинск).

Победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и вымпелами с символикой соревнований. Специальными кубками «За волю к победе» и «За лучшую технику» были отмечены Вадим Усов (Южно-Сахалинск) и Полина Бошинская (Южно-Сахалинск).

Результаты соревнований:

Девочки 6-8 лет:

  1. Ангелина Фомина (Томари),
  2. Валерия Гау (Южно-Сахалинск),
  3. София Беженарь (Южно-Сахалинск) и Полина Бошинская (Южно-Сахалинск).

Девочки 9-11 лет:

  1. Арина Акулина (Томари),
  2. Даша Бабушкина (Томари),
  3. Ксюша Ден (Южно-Сахалинск).

Мальчики 6-7 лет (до 25 кг):

  1. Артем Афанасьев (Южно-Сахалинск),
  2. Святослав Полуханов (Южно-Сахалинск),
  3. Егор Семечкин (Южно-Сахалинск) и Илья Вяткин (Южно-Сахалинск).

Мальчики 6-7 лет (свыше 25 кг):

  1. Александр Кругляков (Южно-Сахалинск),
  2. Артур Пак (Южно-Сахалинск),
  3. Матвей Петруня (Южно-Сахалинск).

Мальчики 8-9 лет:

  1. Дмитрий Козин (Южно-Сахалинск),
  2. Данил Лазарев (Южно-Сахалинск),
  3. Мирослав Полуханов (Южно-Сахалинск) и Вадим Усов (Южно-Сахалинск).

Мальчики 10-11 лет:

  1. Тимофей Исаев (Южно-Сахалинск)
  2. Кирилл Керченко (Южно-Сахалинск)
  3. Артем Дудин (Томари) и Герман Николайчук (Томари).

Галерея
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 1
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 2
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 3
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 4
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 5
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 6
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 7
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 8
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 9
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 10
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 11
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 12
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 13
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 14
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 15
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 16
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 17
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 18
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 19
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 20
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 21
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 22
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 23
Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай , Фото: 24
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Юные каратисты Сахалина встретились на татами чемпионата по киокусинкай
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:15 0
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Комментарии
Online
Angel24 Online
Написано сегодня, в 16:16
Моя племяшка 2 место заняла. Горжусь!!! Молодец Лерочка!
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