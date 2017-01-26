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«Поляна любви» вновь появится в городском парке Южно-Сахалинска

«Поляна любви» вновь появится в городском парке Южно-Сахалинска

Конкурс снежных фигур пройдет в 15-й раз

Традиционный, ежегодный конкурс снежных фигур «Поляна любви», который проводят газета «Телемир», сайт АСТВ и городской парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, состоится 18 февраля.

Мы приглашаем всех желающих прийти 18 февраля в 12.00 на озеро Верхнее в городском парке и выразить свои нежные чувства посредством снежных фигур. Каких именно - решать только вам.

Как всегда, победителей  и участников ждут призы и подарки от партнеров акции. В этом году ими стали:

- Компания «ДомСтройКомплект», которая занимается возведением частных домов любого размера в любое время года

- и магазин «Зоки», где вы можете приобрести множество развивающих игр, интересных и полезных книг и многое другое для своих детей.

Если же не уверенны в своем мастерстве, приходите просто посмотреть, как будут лепить другие. Обещаем, вас впечатлит происходящее и наверняка появится желание принять участие в конкурсе в следующий раз.

Приветствуются и группы поддержки участников конкурса. В этом году на «Поляне» всех ждет горячий приём!

Используйте свой выходной с пользой!

Телефон для справок и предварительной записи команд: 49-16-06.

В случае плохой погоды мероприятие будет перенесено, следите за новостями на сайте. 
Автор: Елена Потапова, сегодня, в 12:42 +3
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поляна любви
Место
городской парк Южно-Сахалинска
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Комментарии
Berta
Написано сегодня, в 14:07
Каждый год одно и то же
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0
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Елена Потапова Online
Написано сегодня, в 16:17
Berta, что подразумевается под "одно и то же"? Фигуры каждый год разные))) А вас не смущают, к примеру, всевозможные ежегодные премии, или фильм "Ирония судьбы" на Первом канале в Новый год? Если смущают - это фобия
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0
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senchick Online
Написано сегодня, в 14:44
Жаль, что дороговато домики обходятся...
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0
Online
Елена Потапова Online
Написано сегодня, в 16:18
senchick, какие домики?
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0
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 16:20
Елена Потапова, Компания «ДомСтройКомплект», которая занимается возведением частных домов любого размера в любое время года
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0
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 16:30
Елена Потапова, Елена не обращайтесь внимание на всякие глупые комменты.
Это просто здорово,что такой конкурс будет продолжаться. Спасибо за прекрасную новость.
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