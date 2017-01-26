Олимпийскую сборную России протестируют в Южно-Сахалинске на акклиматизацию

Сегодня, 1 февраля, на Сахалин прибыли генеральный директор ФГБУ ФНЦ ВНИИФК Елена Яшина и научные сотрудники центра, заслуженный тренер России, руководитель управления по научно-методическому обеспечению спортивной подготовки Олимпийского комитета Александр Грушин. Их основная цель - провести тестирования на предмет адаптации спортсменов на территории островного региона, в рамках подготовки к Олимпийским играм в 2018 году.

"У нас работает две группы ученых - одна улетела в Корею, в Пхенчхан. Другая, работает здесь, тестирует резервную сборную страны по горнолыжному спорту, - рассказывает Елена Яшина. - Еще одна главная цель визита - посмотреть, смогут ли сахалинские специалисты проводить подобные тесты самостоятельно. Невозможно постоянно сопровождать сборную, и затратно".

Ученые пробудут на Сахалине до 4 февраля. Затем они отправятся в Корею для продолжения исследований. За время пребывания на Сахалине сотрудники научного центра проведут встречи с министром спорта и молодежной политики Сахалинской области Антоном Зайцевым, специалистами регионального министерства здравоохранения и проведут тестирование спортсменов. Они проходят на базе физкультурного диспансера, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.