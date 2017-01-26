новости
новости
Регистрация
Лесопарковые пояса создадут на Сахалине

Лесопарковые пояса создадут на Сахалине

Предложения на включение леса в состав зеленых зон принимаются от всех желающих

Минлесхоз сообщает о начале сбора предложений по созданию лесопарковых зеленых поясов и включению лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в состав лесопарковых зеленных поясов.

С 1 февраля Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (глава IX.1. «Лесопарковые зеленые пояса») в целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду дает право некоммерческим организациям, органам государственной власти или органам местного самоуправления, обращаться с мотивированным ходатайством о создании лесопаркового зеленого пояса в общественную палату соответствующего субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется создание лесопаркового зеленого пояса.

Лесопарковый зеленый пояс является зоной с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающей в себя территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему.

Для подготовки решения о создании лесопарковых зеленных поясов на территории Сахалинской области и подготовки по этому вопросу доклада в правительство Российской Федерации министерством осуществляется сбор предложений по созданию лесопарковых зеленых поясов и предложений  органов местного самоуправления по включению лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в состав лесопарковых зеленных поясов.

Срок приема предложений - до 3 марта 2017 года, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:39 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская область
Прочее
лесэкологияпарк
Популярное на ASTV
Горящий внедорожник потушили в Южно-Сахалинске
Горящий внедорожник потушили в Южно-Сахалинске
Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов
Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов
Спецслужбы оцепили многоэтажку в Холмске
Спецслужбы оцепили многоэтажку в Холмске
Разъяренная сахалинка угрожала убийством 10-летней девочке
Разъяренная сахалинка угрожала убийством 10-летней девочке

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Svetik1989
Написано сегодня, в 15:18
Давно пора а то дышыть не чем)))))
Ответить
0
Svetik1989
Написано сегодня, в 15:19
В городе)
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Первенство ДФО по лыжным гонкам стартовало в Южно-Сахалинске
Первенство ДФО по лыжным гонкам стартовало в Южно-Сахалинске
На Сахалине трех подростков подозревают в сексуальном насилии над ребенком
На Сахалине трех подростков подозревают в сексуальном насилии над ребенком
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru