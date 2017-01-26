Лесопарковые пояса создадут на Сахалине

С 1 февраля Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (глава IX.1. «Лесопарковые зеленые пояса») в целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду дает право некоммерческим организациям, органам государственной власти или органам местного самоуправления, обращаться с мотивированным ходатайством о создании лесопаркового зеленого пояса в общественную палату соответствующего субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется создание лесопаркового зеленого пояса.

Лесопарковый зеленый пояс является зоной с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающей в себя территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему.

Для подготовки решения о создании лесопарковых зеленных поясов на территории Сахалинской области и подготовки по этому вопросу доклада в правительство Российской Федерации министерством осуществляется сбор предложений по созданию лесопарковых зеленых поясов и предложений органов местного самоуправления по включению лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в состав лесопарковых зеленных поясов.

Срок приема предложений - до 3 марта 2017 года, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Сахалинской области.