На Сахалине трех подростков подозревают в сексуальном насилии над ребенком

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Следственным отделом по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего, 16-летнего и 17-летнего жителей села Первомайск. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера).

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, в один из дней января 2017 года подозреваемые пригласили в гости к одному из них ранее знакомого 10-летнего мальчика, где, угрожая ножом, совершили в отношении малолетнего иные действия сексуального характера.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.