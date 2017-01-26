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На Сахалине трех подростков подозревают в сексуальном насилии над ребенком
kaluga-poisk.ru

На Сахалине трех подростков подозревают в сексуальном насилии над ребенком

Следователи Смирныховского района возбудили уголовное дело

Следственным отделом по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего, 16-летнего и 17-летнего жителей села Первомайск. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера).

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, в один из дней января 2017 года подозреваемые пригласили в гости к одному из них ранее знакомого 10-летнего мальчика, где, угрожая ножом, совершили в отношении малолетнего иные действия сексуального характера.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:32 +2
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Комментарии
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 14:37
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+12
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:46
Дедушка Мороз,
самозванец.)))
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+4
Online
rebra_na_trawe Online
Написано сегодня, в 14:39
е6ануться
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+9
Sakh65reg
Написано сегодня, в 14:43
таких только в расход
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+2
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 14:47
Дааа..... Слов нет....
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+3
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:48
Смирных...все помнят что там находится?...детки уже с малолетства познают прелести роста авторитета и понятий...ну что ж,тогда и с ними по понятиям надо...беспредел?..тогда и спрашивать за беспредел как полагается...
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+6
varvar007
Написано сегодня, в 14:49
Смирных...
То деда грабят,то насилуют.Там что одни ушлёпки не порядочные
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+4
Online
Ankaiztanka Online
Написано сегодня, в 16:12
varvar007, ага, ещё Поронайск такое же веселенькое местечко, там тоже постоянно что-то происходит
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0
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:51
друг друга бы и чпокали.... Бедный ребенок
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+13
Online
Clint_EASTwood Online
Написано сегодня, в 14:56
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+1
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jkmu Online
Написано сегодня, в 15:00
Да при чем здесь Смирных!!!!!Уродов и ублюдков везде хватает!!!Зависит не от города или поселка, а от воспитания!!!!!!
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+3
Кристина
Написано сегодня, в 15:06
вот п.......ы!!!!!!!! теперь их где надо по кругу пустят
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 15:17
Слов нет.
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+1
Bokassa
Написано сегодня, в 15:30
О_о в биореактор таких, делов то
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0
Online
legkiy Online
Написано сегодня, в 15:40
дай бог чтобы сейчас они сделали правильные выводы своего поступка и в дальнейшем стали жить по человечески
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0
Online
Abbatissa Online
Написано сегодня, в 15:52
legkiy, Какая человечность??? они сломали ребёнка! Малолетние упыри...Бедный малыш, слов нет...
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+2
Online
legkiy Online
Написано сегодня, в 15:58
Abbatissa, я их не оправдываю ни в коем случае я о том чтобы не вышло из них отъявленных уголовников в будущем....у всех нас есть свои скелеты в шкафу и думаю у вас тоже есть такие чем вы не гордитесь....да сейчас их нужно наказать но к чему приведет наказание ...два пути или поняли или не поняли
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+1
Online
Abbatissa Online
Написано сегодня, в 16:02
legkiy, Да, конечно, Вы правы. Скелеты есть, НО, они никому не стоили жизни и здоровья...
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+1
Еще 3 комментария
Nikolll
Написано сегодня, в 15:50
Куда катится мир
с каждым днем все страшнее и страшнее
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+1
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