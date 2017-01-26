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Первенство ДФО по лыжным гонкам стартовало в Южно-Сахалинске

Первенство ДФО по лыжным гонкам стартовало в Южно-Сахалинске

Эти старты - отборочный тур на финал Спартакиады учащихся России-2017 г.

Сегодня, 1 февраля в Южно-Сахалинске на базе СШОР зимних видов спорта состоялось торжественное открытие первенства Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам. Эти старты - отборочный тур на финал Спартакиады учащихся России-2017 г. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 1999-2000 г.р. из Республики Саха (Якутии), Хабаровского, Камчатского и Приморского краев, Магаданской, Амурской и Сахалинской областей.

На торжественной церемонии открытия первенства, спортсменов, тренеров и болельщиков приветствовал министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Антон Зайцев. Он поздравил ребят с началом соревнований, отметил, что сам в молодости занимался этим видом спорта и поэтому рад видеть знакомые и родные лица. Министр пожелал спортсменам показать хорошие результаты и достойно представить Дальний Восток на Спартакиаде учащихся России.

Почетным гостем спортивного мероприятия стал заслуженный тренер СССР и России, представитель Олимпийского комитета России Александр Грушин. Его порадовал теплый прием островных коллег и немного огорчила морозная погода. По словам Александра Грушина, целью его визита в Сахалинскую область является знакомство со спортивной инфраструктурой, возможностями спортивной медицины островного края, климатическими условиями для возможной адаптации спортсменов к предстоящим Олимпийским играм в Пхенчхане.

- Я очень рад, что мой приезд совпал с проведением первенства Дальнего Востока по лыжным гонкам, - сказал Александр Грушин. – Дальневосточный регион очень большой, здесь много талантливых спортсменов!

От имени Федерации лыжных гонок России участников первенства поздравил технический делегат Игорь Думин. Он пожелал ребятам хорошей лыжни и быстрых секунд.

- Пусть победит сильнейший на этих стартах, а в будущем, достойно представит округ на финале Спартакиады учащихся России, - напутствовал спортсменов техделегат.

Первыми на дистанцию 5 км гонки свободным ходом вышли девушки. Отличную подготовку показали представительницы якутской школы лыжных гонок. Лучший результат показала Зоя Зайцева – 14.43,53сек. Около 15 секунд победителю уступила ее сестра-близнец Елена Зайцева. Призовую тройку также замкнула лыжница из Якутии Анастасия Дубова. Примечательно, что разница между серебряной и бронзовой призерами составила всего десять сотых секунды!

У юношей на дистанции 10 км не было равных Андрею Векличу из Магадана. Он преодолел трассу за 26.35,25секунды. В тяжелейшей борьбе со вторым результатом финишировал представитель Сахалинской области Рустам Даниленко. Он проиграл магаданцу чуть более 8 секунд. Бронзу в копилку своих наград положил лыжник из Якутии Никита Веретельников (26.44,49сек).

2 февраля состоится гонка классическим ходом.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

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Первенство ДФО по лыжным гонкам стартовало в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Первенство ДФО по лыжным гонкам стартовало в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Первенство ДФО по лыжным гонкам стартовало в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Первенство ДФО по лыжным гонкам стартовало в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Первенство ДФО по лыжным гонкам стартовало в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Первенство ДФО по лыжным гонкам стартовало в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Первенство ДФО по лыжным гонкам стартовало в Южно-Сахалинске, Фото: 7
Первенство ДФО по лыжным гонкам стартовало в Южно-Сахалинске, Фото: 8
Первенство ДФО по лыжным гонкам стартовало в Южно-Сахалинске, Фото: 9
Первенство ДФО по лыжным гонкам стартовало в Южно-Сахалинске, Фото: 10
Первенство ДФО по лыжным гонкам стартовало в Южно-Сахалинске, Фото: 11
Первенство ДФО по лыжным гонкам стартовало в Южно-Сахалинске, Фото: 12
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Первенство ДФО по лыжным гонкам стартовало в Южно-Сахалинске
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:49 0
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