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Юные натуралисты высадят на улицах Холмска около 30 тысяч цветов

Юные натуралисты высадят на улицах Холмска около 30 тысяч цветов

К благоустройству города также привлекут местные школы

Чтобы Холмск стал красивым, ухоженным и цветущим приморским городом, необходимо проделать огромную работу по его благоустройству и озеленению. И такая работа уже начата, сообщает пресс-служба администрации портового города. 

Планируется, что наступивший год станет поворотным в вопросе озеленения: будет проведена масштабная работа по выращиванию и посадке цветов и деревьев по всему городу. Как отмечают в администрации Холмска, для того, чтобы это озеленение было максимально масштабным и комплексным, необходимо привлечь собственную Станцию юных натуралистов. Поэтому в данный момент со Станцией ведутся переговоры о заключении контракта на выполнение соответствующих работ.

Необходимые ресурсы у Станции юных натуралистов имеются. Так, у них появились четыре современные теплицы, поступил новый инвентарь и семена цветов для выращивания в рамках учебного процесса и проведения мероприятий по озеленению города.

В 2017 году планируется вырастить порядка тридцати тысяч цветов и привлечь к озеленению города учебные заведения, а также дорожные службы округа. Кроме основных клумб будут облагорожены цветники во дворах, присмотр за которыми станет ответственностью самих жителей.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:10 +1
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 11:42
Я работала там когда то)
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+2
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:11
Masenkaya, А по конкретнее?
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 11:46
ага, а потом юные выпускники хором все повытопчут
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+1
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 12:28
Молодцы! Благодаря им, летом город хоть немного хорошеет))
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+4
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