Юные натуралисты высадят на улицах Холмска около 30 тысяч цветов

Чтобы Холмск стал красивым, ухоженным и цветущим приморским городом, необходимо проделать огромную работу по его благоустройству и озеленению. И такая работа уже начата, сообщает пресс-служба администрации портового города.

Планируется, что наступивший год станет поворотным в вопросе озеленения: будет проведена масштабная работа по выращиванию и посадке цветов и деревьев по всему городу. Как отмечают в администрации Холмска, для того, чтобы это озеленение было максимально масштабным и комплексным, необходимо привлечь собственную Станцию юных натуралистов. Поэтому в данный момент со Станцией ведутся переговоры о заключении контракта на выполнение соответствующих работ.

Необходимые ресурсы у Станции юных натуралистов имеются. Так, у них появились четыре современные теплицы, поступил новый инвентарь и семена цветов для выращивания в рамках учебного процесса и проведения мероприятий по озеленению города.

В 2017 году планируется вырастить порядка тридцати тысяч цветов и привлечь к озеленению города учебные заведения, а также дорожные службы округа. Кроме основных клумб будут облагорожены цветники во дворах, присмотр за которыми станет ответственностью самих жителей.