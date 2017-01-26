Госдума запретит использовать мелкий нечитаемый шрифт в договорах с клиентами

Domofond.ru

Госдума рассмотрела в первом чтении поправки к закону «О защите прав потребителей». Суть изменений — запрет на использование мелкого нечитаемого шрифта в договорах с клиентами. Законопроект обяжет банки предоставлять информацию о работах и услугах в доступном для клиентов виде, стандартным, легко воспринимаемым кеглем. Об этом пишет "Новая газета".

Обсуждение необходимости подобных мер ведется еще с 2013 года. Эксперты считают, что сейчас у законопроекта есть все шансы на успех. В пресс-службе ЦБ РФ высказались в поддержку изменений и обозначили важность донесения информация до потребителя финансовых услуг доступным языком, с использованием читаемых шрифтов и форматов в случае предоставления информации в бумажном виде.

Банки могут попытаться обходить этот запрет, в случае его принятия, путем вынесения дополнительной информации, ранее указанной мелким шрифтом в договорах, в отдельный документ публичной оферты на свои интернет-сайты. «Законопроект призван повысить уровень информированности потребителей и обратить их внимание на некоторые дополнительные условия, за которые придется платить, и которым банкам выгодно постараться оставить без внимания клиентов», — говорит старший директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Александр Данилов. Эксперт полагает, что регулятор и законодатели, по идее, должны будут включить пункт о невозможности выноса значимых условий банковского договора в отдельный документ на сайте банка. Иначе, если банки смогут так легко их обойти, изменения не будут иметь смысла для потребителей.

Директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков положительно охарактеризовал законопроект, однако уточнил, что он не сможет решить проблему общего низкого уровня финансовой грамотности населения и безответственного подхода к заключению договоров. Если человек не хочет думать о своей финансовой безопасности, крупный шрифт в договоре ничем ему не поможет, а для более ответственных потребителей законопроект действительно сможет обеспечить возможность защитить себя в случае судебного разбирательства с банком.

Пресс-служба Финпотребнадзора охарактеризовала законопроект, рассматриваемый Госдумой, как не новый и недостаточно радикальный. В рамках действующего закона «О защите прав потребителей» есть пункт о праве на информацию, который отчасти дублирует вносимые к рассмотрению изменения. Кроме того, хотя данная инициатива уже действует в рамках закона о потребительском кредитовании, больших изменений после его принятия не последовало. По мнению Финпотребнадзора, следовало внести более четкие ограничения для банков, в том числе по информированию клиентов через интернет-сайты. Представители ведомства выражают надежду, что благодаря активной реакции представителей банков на данный законопроект и освещению ситуации в СМИ, во втором чтении будут выдвинуты более жесткие требования в отношении банков.

Предложенные изменения на законодательном уровне закрепят существующую судебную практику. За последние несколько лет ряд исков клиентов к банкам, использовавшим в договорах мелкий, затрудняющий восприятие информации шрифт, был частично или полностью удовлетворен российскими судами. Так в октябре 2016 года Энгельсским районным судом было вынесено решение о частичном удовлетворении требований жительницы города Покров, подавшей иск против ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» об отказе от исполнения кредитного договора и договора страхования, взыскании убытков, неустойки и компенсации морального вреда. В пользу истца было присуждено 272 464 рублей, из них убытки в виде страховых взносов — 27 463 рублей, неустойка за просрочку удовлетворения требования потребителя — 144 180 рублей, штраф за отказ в добровольном урегулировании конфликтной ситуации — 90 821 рублей, компенсация морального вреда — 10 000 рублей.

Адвокат Юрий Гервис отмечает, что банкам не удастся обойти изменения в законе с помощью отсылки на сайт и договора публичной оферты: «Согласно гражданскому законодательству банковский договор является подписываемым соглашением между двумя сторонами, и дополнительные условия, тем более представленные в электронном формате, с которым пока наша судебная система работает очень неохотно, не будут иметь реальной силы в случае конфликтной ситуации и судебного разбирательства».