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Сахалинская самбистка выступит на первенстве России

Сахалинская самбистка выступит на первенстве России

Софья Мирошниченко сразится с соперницами в весовой категории до 70 кг

С 1 по 5 февраля в Перми пройдет первенство России по самбо среди юношей и девушек 1999 – 2000 г.р. Эти состязания являются отборочными для участия в первенстве Европы и мира, сообщает пресс-центр СРОО «Федерация дзюдо и самбо».

Среди участников первенства страны будет воспитанница ГБУ «СШ самбо и дзюдо» Софья Мирошниченко. Это право она завоевала, став победительницей первенства Дальневосточного федерального округа в декабре 2016 года.

В Перми подопечная тренеров Валентина Кардаш и Рамазана Саадуева будет состязаться в весовой категории до 70 кг. Вечером 2 февраля у девушек этой весовой категории пройдет взвешивание, а 3 февраля спортсменки выйдут на ковер, чтобы выявить сильнейших.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:22 +2
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