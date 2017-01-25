Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов

Уже несколько дней температура в колодце во дворе частного дома по улице Набережной в Серных Источниках в Холмском районе поднимается выше 22 градусов.

"Начали пить воду - а она теплая. Запаха нет. Рядом никаких коммуникаций, теплотрасс. Предположить даже - почему температура воды такая высокая, не можем", - говорят местные жители.

Сегодня на место выехала группа ученых лаборатории вулканологии и вулканоопасности ИМГиГ ДВО РАН во главе с Александром Рыбиным. Специалисты измерили температуру воды, убедились в том, что она очень высокая без видимых на то причин. Ученые взяли пробы воды, их отправят на анализ во Владивосток. Результаты будут готовы примерно через месяц.

По словам сельчан, раньше подобного в селе не наблюдалось.