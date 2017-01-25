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Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов

Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов

Ученые лаборатории вулканологии и вулканоопасности ИМГиГ ДВО РАН отправят пробы во Владивосток

Уже несколько дней температура в колодце во дворе частного дома по улице Набережной в Серных Источниках в Холмском районе поднимается выше 22 градусов. 

"Начали пить воду - а она теплая. Запаха нет. Рядом никаких коммуникаций, теплотрасс. Предположить даже - почему температура воды такая высокая, не можем", - говорят местные жители. 

Сегодня на место выехала группа ученых лаборатории вулканологии и вулканоопасности ИМГиГ ДВО РАН во главе с Александром Рыбиным. Специалисты измерили температуру воды, убедились в том, что она очень высокая без видимых на то причин. Ученые взяли пробы воды, их отправят на анализ во Владивосток. Результаты будут готовы примерно через месяц. 

По словам сельчан, раньше подобного в селе не наблюдалось.

 

Галерея
Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов, Фото: 1
Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов, Фото: 2
Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов, Фото: 3
Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов, Фото: 4
Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов, Фото: 5
Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов, Фото: 6
Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:40 +5
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Комментарии
Online
Abbatissa Online
Написано сегодня, в 14:00 Отредактированно сегодня, в 14:03
Похожий случай был в 70-х годах в Южно-Курильске (приблизительно 76-78 гг). Точных объяснений не помню, но что-то связанное с электрокабелем, который каким-то образом проходил через колодец. Тоже пробы воды отправляли в СахНИИ (нынешний ИМГиГ) и даже напечатали заметку в одной из центральных газет.
Любопытно, а какая причина в данном случае
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+3
In_bloom
Написано сегодня, в 14:12
Интересно. Если пробы покажут наличие вулканических примесей, то можно говорить о выходе магмы к поверхности в Холмском районе. Но что-то мне подсказывает, что причина совсем в другом.
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0
MrFreeman
Написано сегодня, в 14:13
Прокопенко с Рен ТВ в курсе?
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+5
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 15:58
MrFreeman, Прокопенко в курсе, - уже наверно очередную книгу пишет
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0
MrFreeman
Написано сегодня, в 14:14
Малахов должен взять тест ДНК у владельцев дома, с целью установления соответствия их генотипа человеческому.
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0
Людмила Прокопьевна
Написано сегодня, в 15:19
MrFreeman, баянист ты этакий. Как мой друг Ерёма. Он как и ты на баяне любил баянить
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0
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 14:18
Водичка жёлтого цвета что-то..
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0
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 15:59
чeLOVEк NaStRoEniE, фуууу.... яжЭ чай пью
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:50
может кроты воду кипятят?...и подают её в колодец?..
тогда ждите счёт из ЖЭУ за подачу уже тёплой воды.
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+1
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:18
Добрый человек, гномики)))
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 15:43
leksoos13,
гомики.))подземные.)))
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+1
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:47
Добрый человек,
они рвутся на запрещенный педопарад)))
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+1
Еще 1 комментарий
dfhtkf
Написано сегодня, в 14:55
Надо срочно приводить в порядок документы на землю, владельцу учаска, делать документы на колодец! А то вдруг забьют целебные источники, какой ни какой можно бизнес заварганить
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+1
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:18
dfhtkf, нефть на подходе-пласты рвет, энергия выходит))
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0
Online
SaxaRoza Online
Написано сегодня, в 15:08
Название села - Серные источники. Не с потолка ж оно взялось)). Значит, там вполне возможна подземная активность. Тогда главный вопрос - насколько это опасно для людей?
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0
Людмила Прокопьевна
Написано сегодня, в 15:18
SaxaRoza, и что? Я жила в поселке с названием Северные владыки. И что? Владыкой стала?
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0
Online
924188 Online
Написано сегодня, в 15:10
мож какой-нибудь вулкан просыпается или гейзер. Хотя там рядом ничего подобного нет и не было.
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0
TROL
Написано сегодня, в 15:23
924188, а как же серные источники???
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0
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 15:31
хм, странно... а может нанос греется???
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