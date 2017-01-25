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На Сахалине стартовал проект «Чудо-день»

На Сахалине стартовал проект «Чудо-день»

Первым мероприятием стал мастер-класс по изготовлению вальдорфской куклы

На Сахалине стартовал проект «Чудо-день». Первым мероприятием стал мастер-класс по изготовлению вальдорфской куклы. 
 
В Сахалинский театр кукол вместе с мамами и папами пришли ученики вторых классов гимназии №3. Гостей встречали заслуженный работник культуры Сахалинской области, ведущий мастер-сцены Сахалинского театра кукол Марина Маковецкая и сахалинская мастерица тряпичных кукол, психолог Ольга Скоропадская.
 
Встреча началась с истории тряпичных кукол: русских обрядовых и куклах, выполненных в технике «вальдорфская». Второй частью мастер-класса стало обсуждение эскизов кукол к будущему спектаклю. Участники занятий познакомились с уже готовым персонажем – Козой и наметили план работы. 
 
Первый мастер-класс завершила экскурсия в бутафорский цех Сахалинского театра кукол. О художниках, их работе, разнообразных техниках театра кукол детям и взрослым рассказала актриса Марина Маковецкая.
 
Проект «Чудо день» реализуется Сахалинским театром кукол при финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия». В нем примут участие десятки специалистов, в его рамках пройдут мастер-классы, пройдут социологические исследования.
 
Всех сахалинцев и гостей области ждет премьера – спектакль «Чудо-день» о счастье быть мамой.
 
Источник: Сахалинский театр кукол
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На Сахалине стартовал проект «Чудо-день», Фото: 2
На Сахалине стартовал проект «Чудо-день», Фото: 3
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На Сахалине стартовал проект «Чудо-день»
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:17 0
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