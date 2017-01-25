Первым мероприятием стал мастер-класс по изготовлению вальдорфской куклы

На Сахалине стартовал проект «Чудо-день». Первым мероприятием стал мастер-класс по изготовлению вальдорфской куклы.

В Сахалинский театр кукол вместе с мамами и папами пришли ученики вторых классов гимназии №3. Гостей встречали заслуженный работник культуры Сахалинской области, ведущий мастер-сцены Сахалинского театра кукол Марина Маковецкая и сахалинская мастерица тряпичных кукол, психолог Ольга Скоропадская.

Встреча началась с истории тряпичных кукол: русских обрядовых и куклах, выполненных в технике «вальдорфская». Второй частью мастер-класса стало обсуждение эскизов кукол к будущему спектаклю. Участники занятий познакомились с уже готовым персонажем – Козой и наметили план работы.

Первый мастер-класс завершила экскурсия в бутафорский цех Сахалинского театра кукол. О художниках, их работе, разнообразных техниках театра кукол детям и взрослым рассказала актриса Марина Маковецкая.

Проект «Чудо день» реализуется Сахалинским театром кукол при финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия». В нем примут участие десятки специалистов, в его рамках пройдут мастер-классы, пройдут социологические исследования.

Всех сахалинцев и гостей области ждет премьера – спектакль «Чудо-день» о счастье быть мамой.

Источник: Сахалинский театр кукол