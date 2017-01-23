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Зимний споттинг прошел в аэропорту Южно‐Сахалинска
Фотографии Дмитрия Сергеева, Александра Дунаева, Михаила Родина

Зимний споттинг прошел в аэропорту Южно‐Сахалинска

На территорию аэродрома пустили 13 фотографов

В преддверии Дня работника гражданской авиации, который празднуется в России 9 февраля, аэропорт «Южно-Сахалинск» пригласил любителей авиационной фотографии на акцию зимнего споттинга.

В мероприятии, прошедшем 24 января, приняли участие 13 фотографов. На летном поле аэродрома объективы камер ловили воздушные суда при взлете и посадке, специальную технику и объекты аэропортовой инфраструктуры. Фотографам была предоставлена возможность сделать уникальные фотографии с нескольких точек аэродрома. В этот ясный, но очень морозный вторник взору фотолюбителей открывались удивительные виды заснеженных сопок и объекты аэродрома в лучах яркого заката.

Участники акции сделали множество эксклюзивных фотографий и получили массу положительных эмоций. Впоследствии лучшие фотографии споттеров будут отобраны для создания фотовыставки в воздушной гавани областной столицы, сообщает пресс-служба островного аэропорта.

Авторские фото одного из пользователей astv.ru смотрите в «Блогах».

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Зимний споттинг состоялся в аэропорту Южно‐Сахалинска, Фото: 1
Зимний споттинг состоялся в аэропорту Южно‐Сахалинска, Фото: 2
Зимний споттинг состоялся в аэропорту Южно‐Сахалинска, Фото: 3
Зимний споттинг состоялся в аэропорту Южно‐Сахалинска, Фото: 4
Зимний споттинг состоялся в аэропорту Южно‐Сахалинска, Фото: 5
Зимний споттинг состоялся в аэропорту Южно‐Сахалинска, Фото: 6
Зимний споттинг состоялся в аэропорту Южно‐Сахалинска, Фото: 7
Зимний споттинг состоялся в аэропорту Южно‐Сахалинска, Фото: 8
Зимний споттинг состоялся в аэропорту Южно‐Сахалинска, Фото: 9
Зимний споттинг состоялся в аэропорту Южно‐Сахалинска, Фото: 10
Зимний споттинг состоялся в аэропорту Южно‐Сахалинска
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:46 +5
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:51
Красиво)
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:52
Красота...с детства люблю аэропорт...часами мог бы наблюдать за взлётами и посадками...завораживает..))
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+2
senchick
Написано сегодня, в 12:54
споттинг - это есть хорошо
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+4
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