Зимний споттинг прошел в аэропорту Южно‐Сахалинска

В преддверии Дня работника гражданской авиации, который празднуется в России 9 февраля, аэропорт «Южно-Сахалинск» пригласил любителей авиационной фотографии на акцию зимнего споттинга.

В мероприятии, прошедшем 24 января, приняли участие 13 фотографов. На летном поле аэродрома объективы камер ловили воздушные суда при взлете и посадке, специальную технику и объекты аэропортовой инфраструктуры. Фотографам была предоставлена возможность сделать уникальные фотографии с нескольких точек аэродрома. В этот ясный, но очень морозный вторник взору фотолюбителей открывались удивительные виды заснеженных сопок и объекты аэродрома в лучах яркого заката.

Участники акции сделали множество эксклюзивных фотографий и получили массу положительных эмоций. Впоследствии лучшие фотографии споттеров будут отобраны для создания фотовыставки в воздушной гавани областной столицы, сообщает пресс-служба островного аэропорта.

Авторские фото одного из пользователей astv.ru смотрите в «Блогах».