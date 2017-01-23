видео очевидцев
Машинисты поезда применили экстренное торможение в Холмском районе
У переезда в Садовниках застрял автомобиль
Вечером в субботу, 28 января на переезде в Садовниках в Холмском районе застрял автомобиль, даже на скорости он не смог переехать через пути из-за снежных переметов.
Как стало известно astv.ru, машинисты двигавшегося в это время через Садовники железнодорожного состава, увидев авто очень близко к путям, применили экстренное торможение, чтобы избежать столкновения.
Убедившись в том, что людям в автомобиле ничего не угрожает, машинисты продолжили движение.
Автомобиль сахалинцы откопали самостоятельно.
Напомним, 25 января в Холмске грузовой поезд зацепил автомобиль Toyota Cami. А 26 января в селе Правда поезд врезался в Lexus.
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