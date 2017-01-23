новости
новости
Регистрация
Машинисты поезда применили экстренное торможение в Холмском районе
видео очевидцев

Машинисты поезда применили экстренное торможение в Холмском районе

У переезда в Садовниках застрял автомобиль

Вечером в субботу, 28 января на переезде в Садовниках в Холмском районе застрял автомобиль, даже на скорости он не смог переехать через пути из-за снежных переметов.

Как стало известно astv.ru, машинисты двигавшегося в это время через Садовники железнодорожного состава, увидев авто очень близко к путям, применили экстренное торможение, чтобы избежать столкновения.

Убедившись в том, что людям в автомобиле ничего не угрожает, машинисты продолжили движение. 

Автомобиль сахалинцы откопали самостоятельно. 

Напомним, 25 января в Холмске грузовой поезд зацепил автомобиль Toyota Cami. А 26 января в селе Правда поезд врезался в Lexus.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:24 +2
Другие статьи по темам
Место
Холмский район
Прочее
поезджелезная дорога
Популярное на ASTV
Несколько собак оказались отрезаны от берега в порту Корсакова
Несколько собак оказались отрезаны от берега в порту Корсакова
В суды с оружием ходят сахалинцы
В суды с оружием ходят сахалинцы
Сахалинская прокуратура провела проверку по факту ДТП с 5 погибшими в Макаровском районе
Сахалинская прокуратура провела проверку по факту ДТП с 5 погибшими в Макаровском районе
Рейс 1743 Южно-Сахалинск-Москва до сих пор задержан
Рейс 1743 Южно-Сахалинск-Москва до сих пор задержан

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 12:27
чет все чаще и чаще что то связанное с поездами происходит, нот гуд
Ответить
+1
Ankaiztanka
Написано сегодня, в 12:42
Машинисту респект, что вовремя заметил авто на путях! А то было бы как с несчастным лексусом недавно... ((((
Ответить
+3
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:45
да прям эпидемия пошла...
Машинист молодец!
Ответить
+1
Белый Мишка
Написано сегодня, в 12:56
Комментаторы на видео Агонь!!!
"..... жопа! Поезд чуть тачку не снёс!"
Ответить
+5
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 13:25
Хорошо все, что хорошо кончается. Вот бы ещё вздрючили ответственного за переезд, дабы не повадно было. Это ж переезд, объект особой опасности, а на нем сугроб!!!
Ответить
0
legkiy
Написано сегодня, в 13:43
а мэр холмска уже отчитался что все дороги почищенны на дорогах пару сотен техники заняты уборкой снега а на деле то вон оно как.....амурчане валите ка нахрен с землицы сахалинской
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Зимний споттинг прошел в аэропорту Южно‐Сахалинска
Зимний споттинг прошел в аэропорту Южно‐Сахалинска
За год на работе погибли 10 сахалинцев
За год на работе погибли 10 сахалинцев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru