Вандалы разрушили лед на катке у площади Победы в Южно-Сахалинске
Жителей города просят бережнее относиться к общедоступным ледовым площадкам
Администрация Южно-Сахалинска в очередной раз обращается к горожанам с просьбой бережно относиться к ледовым площадкам, не подвергать катающихся опасности и ценить труд тех, кто работает на благо города и его жителей.
В прошлую субботу на катке в районе храма на улице Горького был зафиксирован очередной случай порчи ледового покрытия - вандалы пробили лед до асфальта.
Сотрудники подрядной организации, в чьи обязанности входит обслуживание городских катков, оперативно реагируют на подобные происшествия. И в этот раз ледовое покрытие было восстановлено в короткие сроки.
- Мы в этот же день заделали дыру, тем самым уберегли катающихся от серьезных травм, - сказала представитель компании-подрядч
Напомним, сегодня на территории городского округа функционирует 21 каток, в том числе по одному в Новоалександровс