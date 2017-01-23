Вандалы разрушили лед на катке у площади Победы в Южно-Сахалинске

Администрация Южно-Сахалинска в очередной раз обращается к горожанам с просьбой бережно относиться к ледовым площадкам, не подвергать катающихся опасности и ценить труд тех, кто работает на благо города и его жителей.

В прошлую субботу на катке в районе храма на улице Горького был зафиксирован очередной случай порчи ледового покрытия - вандалы пробили лед до асфальта.

Сотрудники подрядной организации, в чьи обязанности входит обслуживание городских катков, оперативно реагируют на подобные происшествия. И в этот раз ледовое покрытие было восстановлено в короткие сроки.

- Мы в этот же день заделали дыру, тем самым уберегли катающихся от серьезных травм, - сказала представитель компании-подрядч ика Анна Вовк. - И это не единичный случай - с небрежным отношением ко льду со стороны горожан приходится сталкиваться часто. Но до сих пор непонятно, зачем это делается, какая цель преследуется. Я сама несколько раз наблюдала, как ребенок специально лезвием крошит лед, а рядом стоящий родитель не обращает на это внимания.

Напомним, сегодня на территории городского округа функционирует 21 каток, в том числе по одному в Новоалександровс ке, Луговом, Синегорске, Санаторном, Березняках, Хомутово и Октябрьском. Бесплатные ледовые площадки, находящиеся в ведении МБУ «Спортивный город», будут работать до середины марта.