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Вандалы разрушили лед на катке у площади Победы в Южно-Сахалинске

Вандалы разрушили лед на катке у площади Победы в Южно-Сахалинске

Жителей города просят бережнее относиться к общедоступным ледовым площадкам

Администрация Южно-Сахалинска в очередной раз обращается к горожанам с просьбой бережно относиться к ледовым площадкам, не подвергать катающихся опасности и ценить труд тех, кто работает на благо города и его жителей.

В прошлую субботу на катке в районе храма на улице Горького был зафиксирован очередной случай порчи ледового покрытия - вандалы пробили лед до асфальта.

Сотрудники подрядной организации, в чьи обязанности входит обслуживание городских катков, оперативно реагируют на подобные происшествия. И в этот раз ледовое покрытие было восстановлено в короткие сроки.

- Мы в этот же день заделали дыру, тем самым уберегли катающихся от серьезных травм, - сказала представитель компании-подрядчика Анна Вовк. - И это не единичный случай - с небрежным отношением ко льду со стороны горожан приходится сталкиваться часто. Но до сих пор непонятно, зачем это делается, какая цель преследуется. Я сама несколько раз наблюдала, как ребенок специально лезвием крошит лед, а рядом стоящий родитель не обращает на это внимания.

Напомним, сегодня на территории городского округа функционирует 21 каток, в том числе по одному в Новоалександровске, Луговом, Синегорске, Санаторном, Березняках, Хомутово и Октябрьском. Бесплатные ледовые площадки, находящиеся в ведении МБУ «Спортивный город», будут работать до середины марта.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:26 +3
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Комментарии
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 14:31
Хватит дебилов вандалами называть
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+9
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 14:34
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+4
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 15:39
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 14:38
ну что ж, они сами напросились...расстрэлять к чертям собачьим!
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+1
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:44
Руки бы оторвать с ногами!
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0
Обезьян_В_кедахЪ
Написано сегодня, в 14:49
рыбу видать поймать хотели
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+1
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:51
почему то напакостить легко.. А помощи у людей не допросишься...
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+4
Bokassa
Написано сегодня, в 15:34
тут рыбы нет!
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 15:40
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0
lakostochka
Написано сегодня, в 15:53
Сколько по детству катались на катках - ну ни разу не возникало мысли испортить лёд. Это просто ужас какой-то!!!! Прям рожей об этот лёд, и родителей туда же... Имбицилы порождают таких же...
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