Прием заявлений от желающих принять участие в гонке за пост мэра Охи завершен
Набралось рекордное в истории охинских выборов количество претендентов
27 января закончился прием заявлений от желающих принять участие в гонке за пост мэра Охи.
Как сообщает ТВ "Оха", набралось рекордное в истории охинских выборов количество претендентов. Помимо ожидаемых выдвиженцев от политических партий, много охинцев пошли на выборы самостоятельно.
Итак, список:
- Азнабаев Рустам Рафаилович, ОАО СМНМ главный инженер, самовыдвиженец
- Бакленев Кирилл Николаевич, безработный, самовыдвиженец
- Гусев Сергей Николаевич, АО Авиашельф, бортмеханик-инструктор, выдвинут КПРФ
- Кан Денис Юрьевич, заместитель министра ЖКХ Сахалинской области, выдвинут ЕР
- Копосов Максим Леонтьевич, профсоюзная организация РН-Сахалинсервис, самовыдвиженец.
- Тараканова Ольга Григорьевна, Охинский филиал СахГУ, преподаватель, выдвинута ЛДПР
- Тишковец Инна Юрьевна, директор Рынка Центральный, самовыдвиженец
- Федоров Константин Александрович, МУП ЖКХ начальник Участка, самовыдвиженец
- Филиппова Маргарита Гаясовна, Управление образование зав ДОУ№1, выдвинута СР
- Ширкунова Елена Ивановна, МУП ОУК инженер, самовыдвиженец.
Агитация в СМИ начнется с 12 февраля.