Прием заявлений от желающих принять участие в гонке за пост мэра Охи завершен

27 января закончился прием заявлений от желающих принять участие в гонке за пост мэра Охи.

Как сообщает ТВ "Оха", набралось рекордное в истории охинских выборов количество претендентов. Помимо ожидаемых выдвиженцев от политических партий, много охинцев пошли на выборы самостоятельно.

Итак, список:

- Азнабаев Рустам Рафаилович, ОАО СМНМ главный инженер, самовыдвиженец

- Бакленев Кирилл Николаевич, безработный, самовыдвиженец

- Гусев Сергей Николаевич, АО Авиашельф, бортмеханик-инструктор, выдвинут КПРФ

- Кан Денис Юрьевич, заместитель министра ЖКХ Сахалинской области, выдвинут ЕР

- Копосов Максим Леонтьевич, профсоюзная организация РН-Сахалинсервис, самовыдвиженец.

- Тараканова Ольга Григорьевна, Охинский филиал СахГУ, преподаватель, выдвинута ЛДПР

- Тишковец Инна Юрьевна, директор Рынка Центральный, самовыдвиженец

- Федоров Константин Александрович, МУП ЖКХ начальник Участка, самовыдвиженец

- Филиппова Маргарита Гаясовна, Управление образование зав ДОУ№1, выдвинута СР

- Ширкунова Елена Ивановна, МУП ОУК инженер, самовыдвиженец.

Агитация в СМИ начнется с 12 февраля.