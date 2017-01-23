Отборочные этапы абсолютного первенства области по горнолыжному спорту проходят на Сахалине

На СТК «Горный воздух» прошел второй отборочный этап абсолютного первенства области по горнолыжному спорту. Его участниками стали около 100 спортсменов островного региона.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, открывающими областных соревнований по горнолыжному спорту стали призеры Паралимпийских игр в Сочи, сборная команда России лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмены уже приступили к тренировкам на склонах спортивно-туристического комплекса под руководством главного тренера Александра Назарова.

"У нас было два дня для того, чтобы восстановиться. Сегодня мы приступаем к нормальному тренировочному процессу. За два дня успели просмотреть ваши трассы, нам очень нравится. Ребята тоже довольны" - отмечает Александр Викторович.

График у Паралимпийцев действительно жесткий. В день - 3 тренировки. Две на горе, одна - в тренажерном зале. Сбалансированное, спортивное питание, постоянное наблюдение медиков, массаж - все это ежедневно делают спортсмены.

"У островных спортсменов сегодня соревнования. Нас пригласили стать открывающими, конечно мы рады этому общению. Если можем чем-то помочь, то всегда рады" - рассказывает победитель этапов Кубков Европы, чемпионатов России Александр Ветров.

Островные спортсмены, среди которых были наши звезды - Владислава Буреева, Дмитрий Ульянов, Алексей Жилин, выступили в слаломе.

У девушек в возрастной категории U - 14 победительницей стала Дарья Медзиновская. Девушка соперничала с Линой Литвиновой. И в итоге Литвинова заняла второе место. Лола Удод поднялась на третье место.

В группе U-16 победу одержала мастер спорта международного класса Влада Буреева. На втором месте Софья Матвеева, третье - Эллина Дьяченко.

У юношей в возрастной группе 4 первым стал Герман Малышев, Вадим Марков стал вторым, Эдуард Сидоренко третьим.

В возрастной категории U - 16 первым стал Дмитрий Ульянов, вторым - Алексей Жилин. Александр Воронов стал третьим.

Напомним, Паралимпийская сборная на Сахалине пробудет до 10 февраля, затем спортсмены отправятся на старты в Корею. Уже 23 февраля они вновь прибудут на Сахалин, чтобы принять участие в Чемпионате России по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.