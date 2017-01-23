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На Сахалине стартует первенство Дальнего Востока по лыжным гонкам

На Сахалине стартует первенство Дальнего Востока по лыжным гонкам

В соревнованиях примут участие девушки и юноши 2000-2002 годов рождения

В островной регион начали прибывать представители команд Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам. Уже 1 февраля они выйдут на старт. Первые тренировки провели лыжники из Якутии, Камчатки, Магаданской и Амурской областей, Хабаровского и Приморского краев. В стартах примут участие девушки и юноши 2000-2002 годов рождения.

Островной регион представят Иманс Качинский, Надежда Сенникова, Наталья Заднепрянная,  Рустам Даниленко, Сергей Губушкин, Грачев , Виктор Носов, Вероника Селчкова, Леонида Кармазь, Анастасия Авдеева. Именно им предстоит побороться с представителями из других регионов.

«1 февраля состоится открытие. Торжественная часть начнется в 10:30 часов на улице Венской, 5. В 11:00 часов начнутся старты. Девушки пойдут свободным стилем. Им нужно пройти 5 км. Затем юноши. У них уже 10 км. 2 февраля приглашаем сахалинцев на гонки классическим стилем. Старт запланирован на 11:00 часов» - рассказывает директор школы зимних видов спорта Андрей Яковлев.

4 февраля любители  лыжного спорта смогут понаблюдать за самым зрелищным видом лыжных гонок – эстафетами 4*4.  Девушки преодолеют дистанцию в 10 км, мужчины – 15,5 км. Старт в 11:00 часов. В этот же день, состоится торжественное подведение итогов и награждение победителей и призеров Первенства Дальнего Востока, которое пройдет в городском Дворце детского и юношеского творчества в 16:00 часов.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:53 +1
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