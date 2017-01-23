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Еще одну канатку открыли "Горном воздухе"

Еще одну канатку открыли "Горном воздухе"

Для спортсменов и туристов теперь доступен северный склон спортивно-туристического комплекса

29 января на «Горном воздухе» открылась вторая в нынешнем сезоне кресельная дорога «Север». По сообщению пресс-службы спортивно-туристического комплекса, теперь для туристов стала доступна трасса «Северная - 2».

Общая протяженность канатной дороги составляет 900 метров. Зона катания отмечена на карте черным цветом, это говорит о том, что трасса подготовлена для опытных горнолыжников и профессионалов.

Напомним, еще одна новая канатная дорога открылась на южном склоне "Горного воздуха" в субботу, 28 января. Протяженность подъемника составляет 1600 метров. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:20 +1
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