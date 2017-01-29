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Девятиклассников обяжут сдавать устную речь

Девятиклассников обяжут сдавать устную речь

Пока это пилотный проект, через год экзамен ждет всю страну

С 2017 года российские девятиклассники в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА) будут сдавать устную речь. Об этом глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила в интервью телеканалу НТВ, опубликованном в воскресенье, 29 января.

«Пока это пилотный проект. Через год это будет вся страна», — рассказала министр. По ее словам, сейчас выбрано несколько пилотных регионов, а далее эта часть ГИА будет вводиться везде.

Как пишет "Лента.ру", Васильева отметила, что сейчас «мы возвращаемся, по существу, к тому, что мы должны говорить, мы должны объяснять свои мысли, мы должны красиво разговаривать на родном языке».

Глава Минобрнауки также заявила, что в 2017 году тестовая часть аттестации осталась только в иностранном языке. Васильева добавила, что для знаний предметов необходимо не натаскивать на экзамены, а научить учиться.

В ноябре 2016 года министр поддержала инициативу введения обязательного ЕГЭ по географии. До этого она также заявляла, что при поступлении в вузы абитуриенты должны сдавать письменные экзамены.

ГИА — экзамен в девятом классе средней школы в России, аналог ЕГЭ для 11-х классов. На данный момент обязательными являются русский язык и математика, а также два экзамена по выбору учащихся.

сегодня, в 09:05 +3
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Комментарии
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 09:20
ГИА – это аббревиатура, которая объединяет понятия ЕГЭ и ОГЭ и расшифровывается как государственная итоговая аттестация.
так что для 9 класса уместнее употреблять ОГЭ.
еще один экзамен...интересно, а Васильева сможет сама сдать экзамены 9 класса?
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+6
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 09:50
Как задрали они со своими ПИЛОТКАМИ....дети учиться уже нормально не могут, кругом одни дебильные тесты и аттестации. Лишь бы какой-то пшик из заднего места создать, чтобы показать, что работают. Да, из этого министерства единицы смогут сдать все эти тесты и не заработать нервный тик. Интересно, у них самих дети-то сдают или это все к ним домой приносят ?!
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:07
Уж экзамен тут явно не нужен.
А вот учить разговаривать надо и более чем.
Либо вводите предмет "Современная речь":
Чё делаешь,как сам,приятного,лол,спс,пжлст и так далее....
А лучше назовите его "Ленивая речь".
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+1
Online
BENIS Online
Написано сегодня, в 10:47
Говно какое-то очередное придумали и радуются. Уроки на выбор, уроки православия, ЕГЭ... что происходит? Считаю необходимо вернуть Советскую систему образования.
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0
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 11:21
BENIS, ты точно из 2017 года пишешь?такое ощущение, что в заморозке был лет так 10...а потом - "что происходит?")))
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0
Online
BENIS Online
Написано сегодня, в 11:31 Отредактированно сегодня, в 11:31
marrozz,
НУ я школу закончил очень давно и нынешнее состояние образования знаю только вот по таким отголоскам, когда придумывают очередную глупость.
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0
пионерский
Написано сегодня, в 11:54
На каждом шагу идет замена русских слов на американские: бутики, маркеты, мечендайзеры, брэйдинги и т.д Воистину глупые чиновники не ведают что творят. Сперва запретите законодательно заменять слова, а после возрождайте могучий!
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0
Berta
Написано сегодня, в 12:20
Устная речь, хм

А экзамен по религиозному просвещению уже ввели?
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0
ateriya
Написано сегодня, в 14:25
Ну правильно с одной стороны, дети должны знать свой язык и уметь на нем разговаривать.Дети двух слов связать не могут. Читают мало, один интернет и игры. Я не говорю что это плохо. Плохо то, что они общаться разучиваются. Скоро наступит поколение немых.
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