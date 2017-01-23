Баскетболисты "Сахалина" встретятся с "Иркутом"

Сегодня баскетболисты ПСК "Сахалин" принимают "Иркут". Гости в двух последних матчах Суперлиги неизменно терпели поражение. Дома они уступили "Самаре-СГЭУ" четыре очка, а несколько дней назад проиграли во Владивостоке в еще более упорном противостоянии (-2). Оба раза "смазанные" концовки встречи не позволяли иркутянам добиться желаемого для себя результата.

Что касается противостояния с "Сахалином", то для гостей здесь все обстоит еще более плачевно. За два года они так и не смогли одержать ни одной победы. Более того, каждая игра в среднем был проиграна ими с разницей в 20 очков. А если брать игровые отрезки, то ситуация еще более ктирическая. "Иркуту" удалось выиграть всего две четверти за два сезона.

Баскетболисты ПСК "Сахалин" в сегодняшней игре заложенные традиции постараются продолжить. Хоть и сделать будет это непросто. Иркутяне в турнирной таблице располагаются следом за сахалинцами. Встреча между "Сахалином" и "Иркутом" пройдет в понедельник, 30 января, во дворце спорта "Кристалл". Начало в 19:00, сообщает пресс-служба островного спортивного клуба.