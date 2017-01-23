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Баскетболисты "Сахалина" встретятся с "Иркутом"

Баскетболисты "Сахалина" встретятся с "Иркутом"

Матч состоится сегодня в 19:00 в "Кристалле"

Сегодня баскетболисты ПСК "Сахалин" принимают "Иркут". Гости в двух последних матчах Суперлиги неизменно терпели поражение. Дома они уступили "Самаре-СГЭУ" четыре очка, а несколько дней назад проиграли во Владивостоке в еще более упорном противостоянии (-2). Оба раза "смазанные" концовки встречи не позволяли иркутянам добиться желаемого для себя результата.

Что касается противостояния с "Сахалином", то для гостей здесь все обстоит еще более плачевно. За два года они так и не смогли одержать ни одной победы. Более того, каждая игра в среднем был проиграна ими с разницей в 20 очков. А если брать игровые отрезки, то ситуация еще более ктирическая. "Иркуту" удалось выиграть всего две четверти за два сезона.

Баскетболисты ПСК "Сахалин" в сегодняшней игре заложенные традиции постараются продолжить. Хоть и сделать будет это непросто. Иркутяне в турнирной таблице располагаются следом за сахалинцами. Встреча между "Сахалином" и "Иркутом" пройдет в понедельник, 30 января, во дворце спорта "Кристалл". Начало в 19:00, сообщает пресс-служба островного спортивного клуба. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:41 +1
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Комментарии
NechepkovaOlga
Написано сегодня, в 13:35
Была я в четверг на игре,наши не играют а танцуют, набравши достаточное количество очков моментом расслабляются,может им в балетную школу надо......?
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