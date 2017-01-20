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На следующей неделе на Сахалин и Курилы вернутся морозы

На следующей неделе на Сахалин и Курилы вернутся морозы

Синоптики сделали прогноз погоды на предстоящую неделю

27 января Сахалинская область оказалась в зоне обширного многоцентрового циклона, который смещался с Приморья, Японского моря через юг Сахалина в северо-восточном направлении.

В субботу циклон будет располагаться над центральной частью Охотского моря, продолжая оказывать влияние на погоду Сахалина и Курильских островов.

На севере Сахалина ожидается сильный снег, очень сильный ветер, метель, температура ночью -8…-13°, днем -4…-9°. На юге нашего острова временами снег, на западном побережье сильный ветер и метель; температура ночью -6…-11°, днем -4…-9°.

В воскресенье погода на Сахалине будет улучшаться, и уже днем повсеместно стихнет ветер и прекратится снег; температура ночью -9…-14°, днем на севере -7…-12°, на юге -3…-8°.

На Курильских островах в выходные дни ожидается снег, метель, штормовой ветер, температура ночью -1…-6°, днем 0…-5°.

В начале рабочей недели на Сахалине погоду будет определять поле повышенного давления: преимущественно без осадков, ветры умеренные, похолодает, ночью до -18…-23°, в долинах севера до -30…-35°, днем на севере -11…-16°, на юге -7…-12°.

На Курильских островах ожидается небольшой снег, порывистый ветер, температура понизится на 2-5°.

С середины недели над районами Сахалинской области установится пониженный фон атмосферного давления, что будет способствовать формированию циклоничности над югом Охотского моря.

На Сахалине местами пройдет небольшой снег, на побережьях возможно усиление ветра до 11-16 м/с, на 5-10° повысятся ночные температуры.

Значительно хуже будет погода на Курильских островах, здесь вновь снегопады, метель, сильный ветер.

В областном центре в субботу ночью умеренный, днем временами небольшой снег, порывистый ветер, температура ночью -9…-11°, днем -6…-8°. В воскресенье ночью небольшой снег, слабая метель, температура -11…-13°; днем без осадков, температура -5…-7°.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:38 0
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Комментарии
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 14:39
Жаль,на фиг они нужны!
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Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 15:01
может не надо, а?
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