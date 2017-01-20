видео с камер наблюдения
Столкновение грузовика и внедорожника в Холмске зафиксировали камеры видеонаблюдения
Авария произошла утром 27 января
ДТП произошло сегодня, 27 января в 07:53 в Холмске на улице Советской в районе дома №114. Там столкнулись внедорожник и грузовик.
По словам очевидцев, водитель грузовика выходил из автомобиля, возможно, для того, чтобы воспользоваться услугами банкомата в торговом центре "Оранж".
Водитель грузовика вернулся в машину, отъезжая от обочины сразу попытался совершить разворот, но не убедился в безопасности моневра. В результате произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero.
Люди в аварии не пострадали.
не могли потратить 2 минуты и слить в нормальном качестве???
не могли ладно далекие не умеете , но снять все это на телефон
да ещё вертикально это просто шедевр...