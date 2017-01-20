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Столкновение грузовика и внедорожника в Холмске зафиксировали камеры видеонаблюдения
видео с камер наблюдения

Столкновение грузовика и внедорожника в Холмске зафиксировали камеры видеонаблюдения

Авария произошла утром 27 января

ДТП произошло сегодня, 27 января в 07:53 в Холмске на улице Советской в районе дома №114. Там столкнулись внедорожник и грузовик.

По словам очевидцев, водитель грузовика выходил из автомобиля, возможно, для того, чтобы воспользоваться услугами банкомата в торговом центре "Оранж".

Водитель грузовика вернулся в машину, отъезжая от обочины сразу попытался совершить разворот, но не убедился в безопасности моневра. В результате произошло столкновение с автомобилем  Mitsubishi Pajero.

Люди в аварии не пострадали.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:50 +1
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Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:55
действительно,зачем боковые зеркала....
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+6
Белый Мишка
Написано сегодня, в 14:56
Так по-тупому, если честно...
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+3
Zabolotny
Написано сегодня, в 14:59
Он погиб?
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0
mak6690
Написано сегодня, в 15:07
Zabolotny, где сказано об этом?
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0
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 15:29
Zabolotny, Еще до того как сел за руль.
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0
TROL
Написано сегодня, в 15:09 Отредактированно сегодня, в 15:13
Столкновение грузовика и внедорожника в Холмске зафиксировали камеры видеонаблюдения, а мы записали на телефон видео с монитора и выложили на Ютуб.
не могли потратить 2 минуты и слить в нормальном качестве???
не могли ладно далекие не умеете , но снять все это на телефон
да ещё вертикально это просто шедевр...
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+3
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 15:11
а на паджерике не видел что тот разворачивается!?
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+2
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:30
Masenkaya, мне кажется что он увидев начал тормозить, но его понесло. имхо
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0
Online
yur Online
Написано сегодня, в 15:16
Такой радостный, бабки снял! А тут такая незадача, наверно придётся отдавать.
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+2
Online
Crysis Online
Написано сегодня, в 15:25
походу встретились два идиота, судя по видео
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+2
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 15:28
Водила грузовика раньше случайно на маршрутке не работал ? Может привычка с остановки вылетать подвела .
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