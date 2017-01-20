Столкновение грузовика и внедорожника в Холмске зафиксировали камеры видеонаблюдения

видео с камер наблюдения

ДТП произошло сегодня, 27 января в 07:53 в Холмске на улице Советской в районе дома №114. Там столкнулись внедорожник и грузовик.

По словам очевидцев, водитель грузовика выходил из автомобиля, возможно, для того, чтобы воспользоваться услугами банкомата в торговом центре "Оранж".

Водитель грузовика вернулся в машину, отъезжая от обочины сразу попытался совершить разворот, но не убедился в безопасности моневра. В результате произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero.

Люди в аварии не пострадали.