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Молодая сахалинка с ножом напала на сожителя
spbdnevnik.ru

Молодая сахалинка с ножом напала на сожителя

Парочка поссорилась в два часа ночи 27 января

В ночь на 27 января в дежурную часть полиции Южно-Сахалинска поступило сообщение из больницы о том, что в отделение реанимации был доставлен 24-летний мужчина с ножевым ранением грудной клетки.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции задержали девушку. Установлено, что около 2 часов ночи потерпевший поссорился со своей сожительницей – 22-летней жительницей областного центра. Во время скандала девушка схватила нож и ударила им потерпевшего в грудь.

Задержанная дала признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:15 +1
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:20
тупые малолетки! девушка, 22 года, вообще уже ********, чуть что так сразу за нож, смелые стали. закрыть ее на годиков 5, пусть посидит подумает свое башкой пустой!
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+5
varvar007
Написано сегодня, в 14:30
Это в порыве Страсти ))))
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+1
Online
Karina_Fox Online
Написано сегодня, в 14:30
Дура...Других слов нет.Дай бог,чтобы потерпевший выжил.А то она со 111 на 105 пойдёт.
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+3
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 14:35
Фото и ФИО на доску почета надо, - чтопЪ случайно не повстречать такую красавицу и обходитЪ ее стороной, мало ли....
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+2
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 14:35
Люди, что вы творите !!!
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+4
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 14:36
Вот это любофф!
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+6
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 14:37
Сначала были бабочки в животе, а теперь нож в груди
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+5
Белый Мишка
Написано сегодня, в 14:38
М-да! Высокие отношения. Люди шизеют всё больше и больше.
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+4
darinka
Написано сегодня, в 14:42
Вот не знаете, что и как было на самом деле,а уже осуждаете,может самооборона была.
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+1
Online
Karina_Fox Online
Написано сегодня, в 14:56
darinka, самооборона или нет, а срок она себе уже заработала.И хвататься за нож-не выход.
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:48
Любовь,похожая на сон...
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+1
Online
Crysis Online
Написано сегодня, в 15:16
Добрый человек, на мёртвый сон
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+1
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