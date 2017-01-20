spbdnevnik.ru
Молодая сахалинка с ножом напала на сожителя
Парочка поссорилась в два часа ночи 27 января
В ночь на 27 января в дежурную часть полиции Южно-Сахалинска поступило сообщение из больницы о том, что в отделение реанимации был доставлен 24-летний мужчина с ножевым ранением грудной клетки.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции задержали девушку. Установлено, что около 2 часов ночи потерпевший поссорился со своей сожительницей – 22-летней жительницей областного центра. Во время скандала девушка схватила нож и ударила им потерпевшего в грудь.
Задержанная дала признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Комментарии
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:20
тупые малолетки! девушка, 22 года, вообще уже ********, чуть что так сразу за нож, смелые стали. закрыть ее на годиков 5, пусть посидит подумает свое башкой пустой!
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+5
varvar007
Написано сегодня, в 14:30
Это в порыве Страсти ))))
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+1
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Karina_Fox Online
Написано сегодня, в 14:30
Дура...Других слов нет.Дай бог,чтобы потерпевший выжил.А то она со 111 на 105 пойдёт.
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+3
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senchick Online
Написано сегодня, в 14:35
Фото и ФИО на доску почета надо, - чтопЪ случайно не повстречать такую красавицу и обходитЪ ее стороной, мало ли....
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+2
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vladsakh Online
Написано сегодня, в 14:35
Люди, что вы творите !!!
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+4
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Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 14:36
Вот это любофф!
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+6
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Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 14:37
Сначала были бабочки в животе, а теперь нож в груди
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+5
Белый Мишка
Написано сегодня, в 14:38
М-да! Высокие отношения. Люди шизеют всё больше и больше.
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+4
darinka
Написано сегодня, в 14:42
Вот не знаете, что и как было на самом деле,а уже осуждаете,может самооборона была.
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+1
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Karina_Fox Online
Написано сегодня, в 14:56
darinka, самооборона или нет, а срок она себе уже заработала.И хвататься за нож-не выход.
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+1
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:48
Любовь,похожая на сон...
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+1
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Crysis Online
Написано сегодня, в 15:16
Добрый человек, на мёртвый сон
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+1