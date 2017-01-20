Молодая сахалинка с ножом напала на сожителя

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В ночь на 27 января в дежурную часть полиции Южно-Сахалинска поступило сообщение из больницы о том, что в отделение реанимации был доставлен 24-летний мужчина с ножевым ранением грудной клетки.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции задержали девушку. Установлено, что около 2 часов ночи потерпевший поссорился со своей сожительницей – 22-летней жительницей областного центра. Во время скандала девушка схватила нож и ударила им потерпевшего в грудь.

Задержанная дала признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.