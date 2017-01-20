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Фестиваль восточных языков прошел в Южно-Сахалинске

Фестиваль восточных языков прошел в Южно-Сахалинске

В нем приняли участие 170 учащихся 5-11-х классов из девяти школ города

В Южно-Сахалинске 27 января на базе средней школы № 9 при поддержке департамента образования администрации Южно-Сахалинска состоялся II муниципальный фестиваль восточных языков.

170 учащихся 5-11-х классов из девяти школ Южно-Сахалинска (СОШ № 9 и 22, гимназии № 1, 2, 3), Анивы (СОШ № 1), Корсакова (СОШ № 2), Долинска (СОШ № 1) и Холмска («Манчан») встретились, чтобы продемонстрировать свои знания иностранных языков, а также эрудицию в области восточной культуры и искусства.

Как сообщает пресс-центр администрации Южно-Сахалинска, интеллектуальные соревнования проводились по нескольким направлениям. Ребята участвовали в олимпиаде по японскому и корейскому языкам: отвечали на вопросы, специально разработанные кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет».

Также юным интеллектуалам предстояло пройти квест-викторину «Восток – дело тонкое». В музыкальном конкурсе «В ритме Азии» участники фестиваля исполняли восточные песни и танцы, а в творческих мастерских представили  традиционные национальные веера.

Размяться ребятам было предложено в ходе веселых стартов «Ступени Шаолиня». Кроме этого каждая команда представила на  конкурс домашних заданий постер о пользе изучения иностранных языков.

По итогам фестиваля восточных языков в общем зачете победила команда города Корсакова (СОШ № 2), завоевав Гран-при. Всем участникам вручили дипломы и сертификаты.

 

 

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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:24 +1
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Комментарии
Online
sladkoeSHka Online
Написано сегодня, в 19:32
А 30-я школа не участвовала что ли? Дети есть от школы, а школы самой нет
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