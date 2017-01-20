Четырнадцать районов Сахалинской области в субботу накроет сильная метель

Спасатели призывают прислушаться к рекомендациям о правилах поведения в экстремальных условиях

Днем 28 января на территории Поронайского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Тымовского, Охинского, Ногликского, и Углегорского района ожидается сильная метель, с видимостью менее 500 м, ветер 19-24 м/с, сильный снег (7-19 мм). Ою этом сообщает ГУ МЧС по области со ссылкой на ФГБУ «Сахалинское УГМС».

Кроме того, 28 января на территории Томаринского, Макаровского, Холмского и Невельского районов прогнозируется усиление ветра 20-25 м/с, метель. 29 января на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского районов прогнозируется усиление ветра 25-30 м/с, метель.

«В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий циклона, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями, рекомендует жителям указанных районов:

- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

- уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

- отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;

-туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах;

-остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций зданий и сооружений;

-не приближаться к оборванным проводам;

-при необходимости обращаться в дежурные службы.

Правила поведения при попадании в снежный занос

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

- оперативный дежурный Главного управления – 72-36- 63;

- оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75- 14-88;

- оперативный дежурный управления по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска – 72-30- 20;

- телефон доверия МЧС 72-99- 99.