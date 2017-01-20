В Южно-Сахалинске подвели итоги шахматного турнира «Белая ладья»

Сегодня, 27 января в городском шахматном клубе «Каиса» завершилось Первенство города Южно-Сахалинска по шахматам среди школьных команд «Белая ладья». В соревнованиях принимали участие около 50 школьников из 12 средних общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска в возрасте до 14 лет.

Как сообщают в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска, первенство проходило по швейцарской системе, в которой выигравший в каждой партии переходил в группу победителей с последующим определением первенства и перехода в сильнейшие группы.

По итогам проведенных встреч третье место заняли учащиеся СОШ №11 (9 очков), второе — учащиеся из Гимназии №2 (10 очков) и абсолютным чемпионом стала команда Лицея №2 (14 очков).

- Мы были настроены только на победу, - рассказал капитан команды Лицея №2 Георгий Егоров. - Все ребята у нас опытные и играющие. Мы сначала у себя в школе, чтобы собрать команду проводили турниры между 6 и 7 классами. На этих соревнованиях из 28 партий мы выиграли 24, 1 вышли на ничью и 3 проиграли. Будем теперь усиленно готовиться на областные соревнования.

На церемонии закрытия муниципального этапа турнира по шахматам «Белая ладья» начальник отдела физической культуры и спорта Управления по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска Константин Козлов наградил победителей и призеров кубками, медалями и грамотами, а также пожелал всем участникам успехов и дальнейших побед в шахматных сражениях.

- Все ребята показали хороший уровень подготовки, - рассказал главный судья соревнований, инструктор по спорту МБУ «Спортивный город» Виталий И. - Команды занявшие первые 3 места на первенстве города, с 17 по 21 апреля примут участие в областных соревнованиях, где победители муниципальных этапов разыграют путевку на международные соревнования, которые пройдут с 1 по 9 июня в г.Сочи.

Помимо командного первенства, также были награждены лучшие юные шахматисты показавшие отличную игру. На первой доске 100-процентного результата добился Борис Син из СОШ № 8, выиграв все проведенные партии. На второй доске вне конкуренции оказался Олег Тен, учащийся лицея № 2 набрал 5 очков. На третьей доске 5 из 5 набрал Максим Ко (Лицей № 2). На четвертой доске, где играют девочки, лучшей стала Виталина Мязина (СОШ № 16), набравшая 5 очков.

Результаты турнира:

1 место — лицей №2

2 место — гимназия №2

3 место — средняя школа №11

4 место — средняя школа №8

5 место — средняя школа №16

6 место — средняя школа №32

7 место — гимназия №1

8 место — средняя школа №1

9 место — гимназия №3

10 место — средняя школа №13

11 место — начальная школа №21

12 место — средняя школа №26