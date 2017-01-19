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Военный самолет-экспонат у Дома офицеров оказался бесхозным

Военный самолет-экспонат у Дома офицеров оказался бесхозным

Истребитель списан с баланса военных, никем другим не принят, и может быть отправлен на металлолом

По обращению активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в Сахалинской области дальнейшая судьба необычного экспоната – военного самолета Су-15, установленного на постаменте возле южно-сахалинского Дома офицеров, будет рассматриваться в Минобороны России.

Как сообщают в региональном отделении ОНФ, сейчас истребитель находится на закрытой территории Дома офицеров, предназначенного под снос. Воздушное судно оказалось в зависшем состоянии – с баланса военных списано, никем другим не принято, и может быть отправлено на металлолом. Общественники более года не могут добиться переноса самолета на более подходящую городскую площадку, доступную для всех желающих.

«Недопустимо подобное отношение к объекту, который должен служить хорошим примером для пропаганды профессии военного летчика, армии в целом и патриотического воспитания. Многие южносахалинцы знают, что этот самолет и другая военная техника всегда вызывали живой интерес подрастающего поколения», – отметил сопредседатель сахалинского штаба ОНФ Андрей Фугенфиров.

Несколько лет назад было принято решение о закрытии и сносе здания Дома офицеров. Часть образцов военной техники, которая участвовала в боях за освобождение островов, с его площадки перевезли к Мемориалу Славы. Другую часть, которая поступила на вооружение после войны, разместили возле штаба армейского корпуса. Самолет остался на прежнем месте. До того, как попасть в экспозицию областного Дома офицеров, он базировался в селе Сокол Долинского района. Журналист областной газеты «Губернские ведомости» Евгений Аверин написал по этому поводу несколько статей, подключил к решению представителей различных общественных организаций. Были направлены письма в мэрию и гордуму Южно-Сахалинска с просьбой посодействовать переносу самолета с территории Дома офицеров на одну из городских территорий. В ответе мэрии говорилось, что для сохранения самолета необходимо создание памятника. Для этого нужно выполнить ряд условий в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия. В частности, нужна историческая или историко-библиографическая справка, которую должны были предоставить военные. Но энтузиасты долгое время не могли получить от них необходимую информацию.

После того, как к решению проблемы подключились активисты сахалинского отделения ОНФ, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Недавно было получено письмо из объединенного стратегического командования Восточного военного округа, где сказано, что обращение Народного фронта по переносу самолета СУ-15 с территории бывшего Дома офицеров было рассмотрено и направлено для решения данного вопроса в департамент имущественных отношений Минобороны России.

Региональное отделение ОНФ продолжит держать ситуацию на контроле.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:14 +6
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Комментарии
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marrozz Online
Написано сегодня, в 11:31
а можно его как-нибудь ко мне на дачу отвезти?
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+4
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Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 11:31
Но ведь кто то его приводил в Божеский вид?
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+5
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BENIS Online
Написано сегодня, в 12:15
Бесхозный... А раньше он Хозяйственный был? Что бедный самолет только не пережил, и кромсали его и разрисовали его и ссали и срали на него. Если это хозяйственность, то уж простите.
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:17
Ну да, "этот самолет и другая военная техника всегда вызывали живой интерес подрастающего поколения". Особенно когда какая-то сволочь из подрастающего поколения наложила в кабине
, после чего ее заварили.
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+5
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 12:21
Не бесхозный, а бесхозяйный.
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+4
Анонимный
Написано сегодня, в 12:22
Яркая современная российская действительность!
Но, если бы его начали переносить, сразу бы масса хозяев нашлась. Не исключено, что таковые и найдутся после того, как самолет будет перенесен на новое место.
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+2
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 12:54
Анонимный, Основная мысль этой новости,"сдать на металл!"Ну и потом чтоб не говорили,что не предупреждали!
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+3
Oleg7319
Написано сегодня, в 12:23
Именно СУ-15 в 1983 году сбил Корейский Боинг под управлением Осипова....
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+2
Online
sakhpoisk Online
Написано сегодня, в 12:26
А ранее военные говорили, что самолет приписан к в/ч в Хомутово...
Странно... если он списан с баланса, что МО должно предоставить...? по сути он уже им не принадлежит.
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+4
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senchick Online
Написано сегодня, в 12:30
"...хорошим примером для пропаганды профессии военного летчика..." - ага, - прям военный аэродром в Соколе гордость Сахалина
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+2
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 13:04
senchick, гордость-не гордость, но это действующий военный аэродром. То, что на нем не базируется стотыщ самолетов не говорит о том, что это запущенный объект.
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+1
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 13:13 Отредактированно сегодня, в 13:13
Дядя_Федор, вы когда там последний раз там были?Разруха полнейшая.
Хотя может вояки и "замоскировались"под запущенние!
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+3
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 13:25
Забанен администрацией, еще раз...это действующий военный аэродром. Может быть и крайне редко, там садятся и взлетают самолеты и вертолеты, включая те, которые выполняют конкретные задачи, и не важно это или учебные стрельбы, или просто обучение пилотированию, или они просто залетели "на передохнуть".
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0
Еще 15 комментариев
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:49
так он ничей?...тогда завтра заберу,мне за хлебом ездить.)))
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+1
Ярославчик
Написано сегодня, в 12:59
Можно мне его забрать себе?
Пускай во дворе стоит, и площадка имеется.
А если серьезно, то надо создать сквер посвященный военной авиации и установить его в сквере. Утилизировать нельзя, это ведь наша история и память.
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+4
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 13:06
Ярославчик, Ярик, дык у нас нечего ставить в такой сквер. И потом, на словах это просто, а в действительности тягомотина и бюрократия, а в этом случае еще и с неповоротливым и жадным министерством обороны.
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+1
Ярославчик
Написано сегодня, в 13:22
Дядя_Федор, Тогда пусть его передадут в ЦТВС "Крылья Сахалина". Будет как экспонат или даже тренажер.
Им же он нужнее, чем металистам.
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+4
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 13:27
Ярославчик, ну опять же....на словах это легко, а в реальности? Кто этот самолет демонтирует, кто перевезет, кто установит, за какие деньги, кто возьмет на баланс и потом будет его содержать?
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+1
Еще 3 комментария
vov
Написано сегодня, в 13:21
Надо отвезти его в Корсаков на Пушистый и подарить ЦТВС. Что тут думать. Там и фестиваль всегда проходит Крылья Сахалина.
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+1
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 13:53
vov, кто даст деньги на все это?
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0
forsen
Написано сегодня, в 13:23
помню когда этот самолет только установили , мы - детвора , лазили по нему как в муравейнике, интерес вызывал кабина и открытые сопла двигателей и чего там внутри. позже их закрыли заглушками
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+1
Online
sakhpoisk Online
Написано сегодня, в 13:26
Этот самолет нужно ставить либо на постаменте... под 45 градусов вверх, не территории города. Либо как экспонат возле Музейно-мемориального комплекса "Победа". Надеюсь, что реставрация Ил-2 все же начнется, и он тоже там появится.
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+2
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 14:06 Отредактированно сегодня, в 14:08
sakhpoisk, А к мемориалу на победе он каким боком?
Полнейшая безвкусица получиться или воткнуть для массовки?Церковь,мемориал,самолёт,что ещё?
Ту-95 с Тихой ещё притащите туда!Слово война там присутствует хоть и холодная!
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+2
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sakhpoisk Online
Написано сегодня, в 14:17
Забанен администрацией, ну вообще то там музейный комплекс и было бы неплохо, чтобы не только в музее, а рядом с ним стояла военная техника.
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+1
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Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 14:26
sakhpoisk, Мне казалось там музейный комплекс посвящённый концу ВОВ ,а не сборище всего где присутсвует слово война!
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