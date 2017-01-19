Военный самолет-экспонат у Дома офицеров оказался бесхозным

По обращению активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в Сахалинской области дальнейшая судьба необычного экспоната – военного самолета Су-15, установленного на постаменте возле южно-сахалинского Дома офицеров, будет рассматриваться в Минобороны России.

Как сообщают в региональном отделении ОНФ, сейчас истребитель находится на закрытой территории Дома офицеров, предназначенного под снос. Воздушное судно оказалось в зависшем состоянии – с баланса военных списано, никем другим не принято, и может быть отправлено на металлолом. Общественники более года не могут добиться переноса самолета на более подходящую городскую площадку, доступную для всех желающих.

«Недопустимо подобное отношение к объекту, который должен служить хорошим примером для пропаганды профессии военного летчика, армии в целом и патриотического воспитания. Многие южносахалинцы знают, что этот самолет и другая военная техника всегда вызывали живой интерес подрастающего поколения», – отметил сопредседатель сахалинского штаба ОНФ Андрей Фугенфиров.

Несколько лет назад было принято решение о закрытии и сносе здания Дома офицеров. Часть образцов военной техники, которая участвовала в боях за освобождение островов, с его площадки перевезли к Мемориалу Славы. Другую часть, которая поступила на вооружение после войны, разместили возле штаба армейского корпуса. Самолет остался на прежнем месте. До того, как попасть в экспозицию областного Дома офицеров, он базировался в селе Сокол Долинского района. Журналист областной газеты «Губернские ведомости» Евгений Аверин написал по этому поводу несколько статей, подключил к решению представителей различных общественных организаций. Были направлены письма в мэрию и гордуму Южно-Сахалинска с просьбой посодействовать переносу самолета с территории Дома офицеров на одну из городских территорий. В ответе мэрии говорилось, что для сохранения самолета необходимо создание памятника. Для этого нужно выполнить ряд условий в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия. В частности, нужна историческая или историко-библиографическая справка, которую должны были предоставить военные. Но энтузиасты долгое время не могли получить от них необходимую информацию.

После того, как к решению проблемы подключились активисты сахалинского отделения ОНФ, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Недавно было получено письмо из объединенного стратегического командования Восточного военного округа, где сказано, что обращение Народного фронта по переносу самолета СУ-15 с территории бывшего Дома офицеров было рассмотрено и направлено для решения данного вопроса в департамент имущественных отношений Минобороны России.

Региональное отделение ОНФ продолжит держать ситуацию на контроле.