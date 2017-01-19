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Участок улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске перекроют для движения
На объекте запланированы ремонтные работы
Сегодня, 26 января, с 14:00 в Южно-Сахалинске перекроют участок улицы Комсомольской из-за проведения дорожных работ, сообщает Департамент городского хозяйства областного центра.
Ограничения затронут участок дороги между улицами Горной и Тельмана и будут действовать до 29 января. Причиной срочных ремонтных работ стала утечка на участке трубопровода и последующее обледенение дорожного полотна.
Объезд перекрытого участка возможен по прилегающим улицам, Яблочной и Родниковой.
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