«Фестиваль японского кино» стартует завтра в Южно-Сахалинске
Билеты на показ 27 января можно получить уже сегодня
С 27 по 29 января в Южно-Сахалинске пройдет «Фестиваль японского кино». Вход на показы будет осуществляться по бесплатным билетам, которые можно получить заранее в ККЗ «Октябрь». При этом основная часть билетов будет выдаваться за день до начала показа, а оставшаяся – в день сеанса.
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27 января (пятница)
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18:00-
18:15-
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Открытие фестиваля
«Танец лепестков» (90 мин.) (12+)
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28 января (суббота)
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09:30-
19:20-
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«Кошмар-чан: кино» (119 мин.) (12+)
«Танец лепестков» (90 мин.) (12+)
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29 января (воскресенье)
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19:20-
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«История прибытия в Токио» (109 мин.) (12+)
«Кошмар-чан: кино» (2014). Продюсер: Кадзуя ТОДА.
Фильм, основанный на сериале «Кошмар-чан» – экранизации романа Рику ОНДА «Другие сны». Сай-фай фэнтэзи о молодой девушке, которая видит вещий сны и преподавателе, который бросает вызов в сложном деле их расшифровки.
Главная героиня Юико однажды видит вещий сон, в котором она влюбляется в принца своей мечты. На следующий день, в класс Юико переводится похожий как две капли воды на принца Канси. Обладающий необычным очарованием новый ученик начинает занимать центральную роль в жизни класса…
«Танец лепестков» (2013). Продюсер: Хироси ИСИКАВА.
Четыре девушки — четыре истории жизни, четыре непохожие судьбы, которые однажды были сплетены вместе.
«История прибытия в Токио» (2013). Продюсер: Тосиюки МОРИОКА.
Экранизация автобиографическ
Источник: пресс-служба генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске