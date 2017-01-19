«Фестиваль японского кино» стартует завтра в Южно-Сахалинске

Билеты на показ 27 января можно получить уже сегодня

С 27 по 29 января в Южно-Сахалинске пройдет «Фестиваль японского кино». Вход на показы будет осуществляться по бесплатным билетам, которые можно получить заранее в ККЗ «Октябрь». При этом основная часть билетов будет выдаваться за день до начала показа, а оставшаяся – в день сеанса.

Расписание показа фильмов:

27 января (пятница) 18:00- 18:15- Открытие фестиваля «Танец лепестков» (90 мин.) (12+) 28 января (суббота) 09:30- 19:20- «Кошмар-чан: кино» (119 мин.) (12+) «Танец лепестков» (90 мин.) (12+) 29 января (воскресенье) 19:20- «История прибытия в Токио» (109 мин.) (12+)

«Кошмар-чан: кино» (2014). Продюсер: Кадзуя ТОДА.

Фильм, основанный на сериале «Кошмар-чан» – экранизации романа Рику ОНДА «Другие сны». Сай-фай фэнтэзи о молодой девушке, которая видит вещий сны и преподавателе, который бросает вызов в сложном деле их расшифровки.

Главная героиня Юико однажды видит вещий сон, в котором она влюбляется в принца своей мечты. На следующий день, в класс Юико переводится похожий как две капли воды на принца Канси. Обладающий необычным очарованием новый ученик начинает занимать центральную роль в жизни класса…

«Танец лепестков» (2013). Продюсер: Хироси ИСИКАВА.

Четыре девушки — четыре истории жизни, четыре непохожие судьбы, которые однажды были сплетены вместе.

«История прибытия в Токио» (2013). Продюсер: Тосиюки МОРИОКА.

Экранизация автобиографическ ой манги знаменитой художницы Риэко САИБАРА. Речь в ней идет о переехавшей в Токио девушке, которая, несмотря на трудности, идет к своей мечте, рисуя мангу.

Источник: пресс-служба генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске